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В одном из украинских университетов разразился секс-скандал: видео

В одном из украинских университетов разразился секс-скандал: видео
13 студенток и выпускниц Ривенского государственного гуманитарного университета обвинили заведующего кафедры хореографии 70-летнего профессора Владимира Годовского в сексуальных домогательствах.
Одним он лишь намекал на интимную связь, другим - прямо предлагал секс. Те, кто соглашался, могли получить от заведующего кафедрой шанс устроиться на работу, получить материальную помощь и решение других проблем, говорится в сюжете программы "Слідство.Інфо".



Кроме студенток, профессор проявлял интерес и к преподавательницам, например Алле Геккель, которая уволилась после нескольких лет унижения и домогательства Годовского. Преподавательница рассказала, что студентки не заявляли о домогательствах из-за страха, что их отчислят из вуза.

Одну из выпускниц этого вуза другой специальности журналисты попросили прийти к Годовскому на встречу относительно возможного поселения в общежитие и поступления на кафедру хореографии. Профессор откровенно рассказал о своих намерениях: "Когда вы будете моей студенткой, мне не нужен будет ни ректор, ни проректор, ни декан, никто. Потому что я буду иметь моральное и аморальное право вас опекать. Я же за тебя платить за общежитие буду, если будешь меня крепко целовать. Я буду "крышевать" тебя, мне нравятся такие женщины, девушки. Ты классная, только немного зажата. Я буду тебя раскрепощать".

В свою очередь, профессор домогательства отрицает и говорит, что в его 70 лет он "сексуально "несостоятелен".

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