В Венгрии заявили о праве зарубежных венгров на автономию и гражданство 17 ноября 2017 г. источник 0 0

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры, которые живут за границей, имеют право выступать за автономию и венгерское гражданство.

Об этом он сказал в эфире телеканала М1, говорится на сайте венгерской партии Fidezs.



По словам политика, в венгерском обществе и в венгерском парламентском политикуме "существует общий консенсус относительно того, что венгры за рубежом имеют право выступать за автономию, венгерское гражданство и право голоса за это решение".



"Венгерское гражданство для закарпатцев – это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно перемещаться по миру. Правительство стремится к этому, чтобы после сотни лет репрессий от "Трианона" люди почувствовали преимущества быть гражданином Венгрии", - сказал Шемьен.



Он также добавил, что правительство Венгрии несет ответственность за всех заграничных венгров и выполняет все свои обязательства перед ними, в том числе, через предоставление гражданства.



В частности, вскоре присягу примет миллион венгров за рубежом. По его словам, по упрощенной процедуре в странах Карпатского бассейна венгерское гражданство получили 870 тысяч человек.