Александр Ярославский подарил Харькову очередной памятник

В Харькове открыли памятник классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому, в 1841-1849 годах возглавлявшему харьковский университет.

Профинансировал создание памятника Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, ключевой инвестор Харьковского региона и в частности, проведения здесь в свое время Евро-2012.На торжественной церемонии открытия к собравшимся с приветственным словом обратился ректор Харьковского национального университета Виль Бакиров, который напомнил о вкладе Петра Гулака-Артемовского в развитие украинской культуры, науки и образования.«Мы сегодня вспоминаем одного из самых выдающихся, самых ярких университетских профессоров», - подчеркнул Бакиров.«Автору принадлежит только идея. Но чтобы идея воплотилась в реальность, были нужны усилия людей, которые этому содействовали. И нашелся человек. Это член наблюдательного совета университета, харьковский предприниматель Ярославский Александр Владиленович, благодаря которому мы сейчас откроем этот памятник», - сказал Бакиров.Ректор вручил вице-президенту DCH Елене Деревянко благодарственное письмо и уменьшенную бронзовую копию памятника. В свою очередь Деревянко подчеркнула, что группа DCH Ярославского системно поддерживает харьковские вузы.«Для Александра Владиленовича первоочередной является ориентация на укрепление интеллектуального потенциала, укрепления репутации Харькова как интеллектуальной столицы Украины, как города мира», - сказала вице-президент DCH.Стоит отметить, что это не первая инициатива владельца группы DCH в сфере поддержки и популяризации украинской культуры и науки. В прошлом году Александр Ярославский профинансировал установку памятников Нобелевским лауреатам, которые учились и работали в Харьковском национальном университете им. Каразина. Ранее в этом же учебном заведении бизнесмен также поддержал проект увековечивания памяти историка Дмитрия Багалея и математика Александра Ляпунова. В прошлом месяце силами мецената была компьютеризирована одна из аудиторий Харьковского государственного университета питания и торговли. Кроме того, от имени ХТЗ - одного из предприятий группы DCH – Александр Ярославский подписал меморандумы о стратегическом партнерстве с ХНУ, а также с Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт».