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Как организована реабилитация детей погибших в АТО бойцов

Как организована реабилитация детей погибших в АТО бойцов
Во вторник, 21 ноября, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит
Екатерина Новикова,
вдова погибшего в АТО Владислава Блинова, соучредитель БФ «Нация добра», который занимается помощью семьям погибших защитников Украины.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Какая помощь оказывается семьям погибших?
Как организована реабилитация детей погибших бойцов и их мам?
Что такое «Мужской клуб» и как он помогает мальчишкам, потерявшим на войне отцов?
Какую поддержку получают одинокие матери погибших?
Чем могут помочь мастер-классы и курсы украинского языка?

Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 27 ноября.

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