Принять ванну стоит 16 гривен 17 ноября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

При новых тарифах один раз принять ванну уже стоит около 16 грн, подсчитал сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.

По словам политика, после смены власти тарифы будут снижены в два раза.



«При этих тарифах один раз принять ванну в Киеве уже стоит около 16 грн, в Днепре – 18 грн, в Одессе – 14 грн. А если в семье пять человек? Посчитайте в месяц… Денег у людей не хватает даже на питание, так что – мыться по очереди? Снизить тарифы в два раза – наша приоритетная задача после смены власти», – написал оппозиционер на своей странице в Facebook.



Он подчеркнул, что снизить тарифы реально: «На скважине себестоимость газа – около 1,7 тыс грн/тыс. кубометров. А людям продают почти по семь тысяч!».



Ранее «Оппозиционный блок» выступил с резкой критикой правительства, которое, по сути, сорвало подготовку к отопительному сезону в результате чего во многих городах тепло не было подано вовремя или не подано до сих пор, сообщается на сайте Александра Вилкула. Задолженность по коммунальным услугам населения уже составляет 27 млрд грн.