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В США раскрыли детали военной помощи Украине

В США раскрыли детали военной помощи Украине
Утвержденный обеими палатами Конгресса проект оборонного бюджета США уже направлен на подпись президенту Дональду Трампу.
Проект предусматривает $350 млн помощи Украине, включая предоставление летального оружия и другого оборудования, обучение и предоставление технической помощи, заявил сенатор Роб Портман, передает "Голос Америки".

Помощь США будет предоставляться при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины, включая введение гражданского контроля за военными, сотрудничество и координацию с парламентским надзором за военными, улучшения системы обеспечения и управления запасами и безопасности чувствительных иностранных технологий, говорится в комментарии к законопроекту от сенатора Портмана.

Он рассказал о новых деталях и условия предоставления помощи Украине. Подробно описаны условия предоставления помощи и методологии для засвидетельствования прогресса Украины в институциональных оборонных реформах.

Ключевые цели включают улучшение обеспечения, управления запасами, улучшение безопасности частных, или зарубежных оборонных технологий. Впервые военная помощь Украине может предоставляться для укрепления защиты на море. Предоставление воздушных и береговых оборонительных радаров, минного и противоминного оборудования, прибрежного и берегового оборудования. Эти дополнения отвечают наиболее насущным потребностям украинских военных в противотанковом оружии, защищенной связи и контрартиллерийских радарах.

Значительно расширяются возможности помощи по лечению и реабилитации украинских военнослужащих. Облегчаются возможности использовать помощь США для покрытия медицинских и иных расходов, связанных с заботой об украинских служащих, медицинского обучения и поддержки украинцев.

"Существует стабильная двухпартийная поддержка того политического инструментария, который должны использовать Соединенные Штаты в рамках всеобъемлющей стратегии по Украине, сдерживать будущую агрессию против наших союзников и интересов, поддерживать фундаментальные принципы международной системы под руководством США, против которой направлены действия России, - заявил Портман, - если российская агрессия на востоке Украины продолжится и если Россия продолжит использовать технологии гибридной войны, такие как пропаганда и дезинформация, для США и НАТО очень важно оказывать постоянную экономическую, политическую и военную поддержку, чтобы Украина обеспечила свое демократическое будущее. Независимая Украина является ключевым элементом не только Восточной Европы, но затрагивает и более широкие интересы США в регионе и вне его".

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