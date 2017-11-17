Происшествия

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В Харькове разоблачили финансовых мошенниц

В Харькове разоблачили финансовых мошенниц
Три безработные женщин со своих мобильных телефонов рассылали гражданам фиктивные смс-сообщения от имени службы безопасности одного из банков.
Путем обмана они узнавали у пострадавших реквизиты банковских карт, после чего переводили деньги на карты других банковских учреждений.

Разоблачили преступную группу сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области в рамках проведения целевой общегосударственной оперативно-профилактической операции «Трикстер».

Действовали злоумышленницы на территории Харьковской области и других областей Украины.

Установлено, что 29, 32 и 33-летние женщины с мобильных телефонов осуществляли рассылку фиктивных смс абонентам одного из украинских операторов мобильной связи. Злоумышленницы мошенническим способом узнавали реквизиты банковских карточек граждан и переводили деньги на другие банковские карточки, которые были оформлены на подставных лиц. Также полицейские установили организатора преступной группы. Им оказался 30-летний житель города Горловка. Мужчина в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии на оккупированной территории Донецкой области.

Досудебное расследование продолжается по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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