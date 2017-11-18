Тарифы на тепло и горячую воду немного снизятся 18 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В Харькове намерены снизить тарифы на тепло и горячую воду. За счет чего подешевеют услуги ХТС и когда харьковчане получат столь неожиданный «подарок»?

Тарифы для населения на централизованное отопление в Харькове будут снижены в среднем на 0,4%, а на горячую воду – на 0,88%. Об этом во время открытых слушаний в КП «Харьковские тепловые сети» сообщила заместитель генерального директора по экономике КП ХТС Татьяна Гаврилюк.



— Снижение тарифов произошло за счет того, что из структуры тарифов были убраны затраты на периодическую поверку приборов учета горячей воды и уменьшены затраты по приему платежей Единого расчетного центра. Нацкомиссия по тарифам их определила и скорректировала по факту оплаты потребителей за 2016 год, — рассказала Татьяна Гаврилюк.

Точную дату, когда новые тарифы вступят в силу, в ХТС пока не называют.



— Эти тарифы, согласно существующей процедуре, сейчас прошли открытые обсуждения. Потом, после предоставления региональной Нацкомиссией протоколов 20 дней еще будут висеть на сайте, а затем, когда комиссия соберется, тогда и будет принято решение, – отметила представитель ХТС.



Эксперт в сфере ЖКХ Евгений Лисичкин напомнил, что 1 января 2016 год вступил в силу Закон Украины «О метрологии и метрологический деятельности», который обязывал делать поверку счетчиков за счет поставщика услуги.



— Монополисты же включили эти расходы в тариф. Таким образом, фактически в тариф попала еще одна статья расходов — поверка счетчиков на холодную, горячую воду и централизованное теплоснабжение. И до мая все тарифы были чуть-чуть подкорректированы с учетом этого требования. После этого предприятие уже не сетует, что неоткуда взять деньги на поверку счетчиков, — рассказывает он. – Те же потребители, у которых счетчиков нет, оказались в проигрышной ситуации, поскольку вынуждены были оплачивать поверку приборов учета, грубо говоря, своих соседей. И хотя это небольшая сумма — до 5-7 копеек в каждом из тарифов – люди возмущались вполне справедливо.



Однако 22 июня 2017 года был принят Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», вступивший в силу 2 августа 2017-го. Этот документ, по словам Евгения Лисичкина, выводит из тарифа поверку счетчиков на тепло, холодную и горячую воду.



— Это справедливо – теперь с людей, у которых не установлены приборы учета, эту плату взимать не будут, — говорит он. — Кстати, «Харьковводоканал» убрал из тарифа эти расходы еще в сентябре, — продолжает эксперт. — Канализация стоила 5,22 грн, теперь — 5,16 грн Водоснабжение подешевело с 9,32 грн до 9,24 грн. Кстати, тариф на канализацию снизился, поскольку составляющая на поверку счетчиков холодного водоснабжения была разбита на водоснабжение и канализацию. Удешевление произошло небольшое — меньше 1%. Теперь такие шаги предпринимает и ХТС.



Кстати, по словам эксперта, потребители без счетчиков, которые, полтора года оплачивали их поверку, могут попытаться вернуть свои деньги, обратившись в суд.



А счетчики, по мнению Евгения Лисичкина, будут поверять за счет потребителя.



— До 2016 года этот вопрос был очень спорным, но сейчас оснований для спора нет – нигде в законодательстве не прописано, что поверка счетчиков должна осуществляться за счет предприятия — поставщика услуги, — говорит он. – Предприятие нанимает подрядчика, который будет заниматься ремонтом и поверкой счетчиков. С этой целью, судя по данным электронной системы публичных закупок ProZorro, и «Харковводоканал» и ХТС обращаются с этой целью в КП «Вода». Это предприятие было создано «Харьководоканалом», чтобы держать поверку счетчиков под своим контролем. Именно оно и выиграло тендер на этот вид работ.