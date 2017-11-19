Общество

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Католическое Рождество тоже будет выходным днем

Католическое Рождество тоже будет выходным днем
Народные депутаты поддержали законопроект № 5496 о праздновании Рождества дважды - 25 декабря и 7 января, но исключили из праздничных дней 2 мая.
Как сообщает «Украинская правда», за это проголосовали 238 народных избранников.

Председатель комитета по вопросам соцполитики Людмила Денисова перед началом голосований отметила, что комитет рассмотрел данное предложение нардепов и поддерживает его.

– Комитет обратил внимание, что есть страны, которые дважды празднуют Рождество – Беларусь, Молдова, Ливан и Албания. Поэтому мы тоже можем праздновать его и 25 декабря, и 7 января. Но при этом в проекте Трудового кодекса, который почти принят в целом, есть пункт об исключении 2 мая в качестве праздничного нерабочего дня. Думаю, это было бы правильно, – сказала Людмила Денисова.

Спикер парламента Андрей Парубий призвал депутатов поддержать исключение из проекта Трудового кодекса 2 мая в качестве праздничного дня, при этом 1 мая, по его словам, должно остаться выходным днем.

Однако голосовать за изменения пришлось пять раз, поскольку одна часть народных избранников хотела исключить 2 мая из списка перазлничных, а другая была категорически против.

После длительных прений сошлись на том, что 25 декабря должен быть выходным, а 2 мая – рабочим днем.

Большинство представителей фракций выразили поддержку за такие перемены, подчеркнув, что таким образом Украина станет более «европейской».

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