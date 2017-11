Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (18-19 ноября)

Предстоящие выходные в плане культурного досуга оказались какими-то очень семейными.

Кино

Театр

Другое

У каждой семьи есть свои скелеты в шкафу и чужие сущности в доме.(Испания, 2017)Жанр: драма, триллер, ужасыРежиссер: Серхио СанчесВ ролях: Джордж МакКэй, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Миа Гот, Мэттью Стэгг, Николя Харрисон, Кайл Соллер, Том Фишер, Майра Кэтрин, Пирс Пол ДжессонПосле смерти матери семья, состоящая теперь исключительно из детей, живет уединенно и всячески старается не привлекать к себе внимания. Больше всего на свете дети боятся попасть в детдом. Как бы не было трудно им без заботы взрослых, но дома, как говорится, и стены помогают. Впрочем, со временем оказывается, что это - не тот случай. Мало того, что сие жилище хранит множество секретов, так в нем еще и обитает некая недружелюбная сущность, которая постоянно пытается испортить жизнь детворе.Где посмотреть:Кинотеатр им. А. Довженко (ул. 23-го Августа, 61): 14:30, 20:50, 23:10Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. 50-летия ВЛКСМ, 54): 16:30, 21:10Киноцентр «Познань» (ул. Академика Павлова, 160): 14:30, 20:50Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 12:10, 20:00, 22:00Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 22:00«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 16:00, 22:15(Украина, Чехия, Словакия, 2017)Жанр: криминальный триллерРежиссер: Петер БебьякВ ролях: Томас Масталир, Станислав Боклан, Римма Зюбина, Евгений Либезнюк, Зузана Фиалова, Эмилия Вашариова, Александр Пискунов, Андрей Гриц, Филипп Канковски, Милан Микулчик«Существуют пути, которые можно пройти только в одну сторону, и границы, которые проходятся один раз», - говорится в аннотации к фильму. Но главным его героем является не Михеил Николозович, как можно было бы подумать, а некто Адам с говорящей фамилией Крайняк. Отец семейства, живущего на границе Украины и Словакии, пробавляется контрабандой сигарет и прочего товара, в чем ему активно помогают нечистые на руку пограничники. Но поскольку Словакия собирается присоединиться к Шенгенской зоне и закрыть границу на замок, «бизнес» Адама вскоре может закрыться чуть более, чем полностью. Ситуация осложняется тем, что «сотрудники» контрабандиста «попали» на приличную сумму денег. Поэтому Адаму приходится решать: оставить все, как есть, и распрощаться с надеждой на достойную жизнь или расширить ассортимент и начать перевозить наркотики. Ну, на крайняк...Где посмотреть:Кинотеатр «Парк» (ул. Сумская, 81): 10:00, 22:00Кинотеатр им. А. Довженко (ул. 23-го Августа, 61): 12:20, 18:40Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. 50-летия ВЛКСМ, 54): 12:10, 14:20, 18:30Киноцентр «Познань» (ул. Академика Павлова, 160) 12:20, 18:40Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 12:20, 14:30, 21:00Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 12:35, 19:10«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 11:00, 15:30, 17:45, 20:00Как писал классик, «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». На этот счет с писателем можно, конечно, поспорить, однако несомненно одно — театральный репертуар нынешней недели Льву Николаевичу пришелся бы по душе.Жанр: комедия в 2-х действияхРежиссер: Галина ПанибратецВ ролях: Виталий Бондарев, Майя Струнникова, Татьяна Волкова, Александр ПокусайОбыкновенная, можно сказать, классическая семейная пара после того, как стареющему и некогда успешному композитору и его бесу в левом подреберье понадобилась молодая муза, превращается в любовный треугольник. Казалось бы, надоевшая жена, вынужденная ютиться под одной крышей со счастливыми любовниками, обречена на уныние и депрессию. Однако шаг, называемый в дипломатии симметричны ответом, в корне меняет ситуацию.Где посмотреть:Дом Актера (ул. Манизера, 3): 18 ноября, 19:00Авторский театр «Может быть»Жанр: фантастическая комедия в 2-х действияхПостановка: Роман Жиров, С. АксеновВ ролях: Е.Алымов, С.Гончарова, Р.Жиров, И.Мишина, С.Симоненко, А.ШпилевойМолодой талантливый немецкий профессор собирается вот-вот разродиться гениальным открытием. Однако от блестящей научной карьеры его то и дело отвлекает деспотичный отец, который требует от сына одного — срочно обзавестись семьей. Чтобы вычислить идеальную для себя женщину, его сын по привычке обращается к формулам и технологиям.Где посмотреть:Театрально-концертный центр (малый зал ХНАТОБа, ул. Сумская, 25): 18 ноября, 19:00Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. ШевченкоЖанр: комедияРежиссер: Олег РусовДве сестры постбальзаковского возраста Анастасия и Мальвина Петровы много лет живут без любви и мало-мальского мужского внимания. Накануне дня рождения младшенькой умудренная опытом и раззадоренная жаждой сводничества старшенькая решила преподнести виновнице торжества необычный подарок — жениха из брачного агентства. Ситуация осложняется тем, что на то же время в дом вызван слесарь. Прямо ни дать, ни взять — немецкое кино для взрослых.Где посмотреть:Харьковский государственный академический драматический театр им. Т. Шевченко, г. Харьков (ул. Сумская, 9): 19 ноября, 18:00Осторожно! Они окружают!Театр магии «Стрекоза»Провести время с ребенком в выходной день можно по-разному: отправиться семьей на детскую площадку, забросить чадо на два дня к бабушке и дедушке, пригласить в гости друзей или подарить отпрыску пару незабываемых часов в компании то ли зайцев, то ли кроликов.«Новое шоу-представление ни за что не оставит никого равнодушными. Ведь дети всех возрастов смогут и поиграть, и увидеть необыкновенные перевоплощения! В нашем интерактивном иллюзионном игровом представлении каждый ребенок сможет принять участие. А какое животное может быть милее, чем кролик? А если они появляются в самый неожиданный момент? Разных размеров, цветов, из ниоткуда, везде! Волшебство, смех и много-много зайцев и не только», - обещают авторы.Но вот это «и не только» несколько настораживает...Где посмотреть:Дом Актера (ул. Манизера, 3): 18 ноября, 14:00Выставка животныхЕсли маленьким любителям братьев наших меньших кроликов и зайцев для полного удовольствия окажется маловато, можно отвести их в контактный зоопарк, где можно трогать, гладить и кормить животных.В представленной коллекции более ста экземпляров, среди которых еноты, обезьянки, хорьки, хамелеоны, черепахи, попугаи — вот, так сказать, компания какая.Кроме того, организаторы обещают познакомить посетителей с американскими ежиками. Когда услышите тактичное пыхтение и вежливое how do you do?, знайте — они уже близко.Где посмотреть:Торгово-развлекательный центр Sun Mall (пр. Гагарина, 181): с 10:00