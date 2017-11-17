Культура

  • 130
    •  / 

Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (18-19 ноября)

Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (18-19 ноября)
Предстоящие выходные в плане культурного досуга оказались какими-то очень семейными.

Кино

У каждой семьи есть свои скелеты в шкафу и чужие сущности в доме.

«Обитель теней»

(Испания, 2017)

Жанр: драма, триллер, ужасы

Режиссер: Серхио Санчес

В ролях: Джордж МакКэй, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Миа Гот, Мэттью Стэгг, Николя Харрисон, Кайл Соллер, Том Фишер, Майра Кэтрин, Пирс Пол Джессон

После смерти матери семья, состоящая теперь исключительно из детей, живет уединенно и всячески старается не привлекать к себе внимания. Больше всего на свете дети боятся попасть в детдом. Как бы не было трудно им без заботы взрослых, но дома, как говорится, и стены помогают. Впрочем, со временем оказывается, что это - не тот случай. Мало того, что сие жилище хранит множество секретов, так в нем еще и обитает некая недружелюбная сущность, которая постоянно пытается испортить жизнь детворе.



Где посмотреть:

Кинотеатр им. А. Довженко (ул. 23-го Августа, 61): 14:30, 20:50, 23:10
Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. 50-летия ВЛКСМ, 54): 16:30, 21:10
Киноцентр «Познань» (ул. Академика Павлова, 160): 14:30, 20:50
Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 12:10, 20:00, 22:00
Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 22:00
«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 16:00, 22:15

«Грань»

(Украина, Чехия, Словакия, 2017)

Жанр: криминальный триллер

Режиссер: Петер Бебьяк

В ролях: Томас Масталир, Станислав Боклан, Римма Зюбина, Евгений Либезнюк, Зузана Фиалова, Эмилия Вашариова, Александр Пискунов, Андрей Гриц, Филипп Канковски, Милан Микулчик

«Существуют пути, которые можно пройти только в одну сторону, и границы, которые проходятся один раз», - говорится в аннотации к фильму. Но главным его героем является не Михеил Николозович, как можно было бы подумать, а некто Адам с говорящей фамилией Крайняк. Отец семейства, живущего на границе Украины и Словакии, пробавляется контрабандой сигарет и прочего товара, в чем ему активно помогают нечистые на руку пограничники. Но поскольку Словакия собирается присоединиться к Шенгенской зоне и закрыть границу на замок, «бизнес» Адама вскоре может закрыться чуть более, чем полностью. Ситуация осложняется тем, что «сотрудники» контрабандиста «попали» на приличную сумму денег. Поэтому Адаму приходится решать: оставить все, как есть, и распрощаться с надеждой на достойную жизнь или расширить ассортимент и начать перевозить наркотики. Ну, на крайняк...

Где посмотреть:

Кинотеатр «Парк» (ул. Сумская, 81): 10:00, 22:00
Кинотеатр им. А. Довженко (ул. 23-го Августа, 61): 12:20, 18:40
Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. 50-летия ВЛКСМ, 54): 12:10, 14:20, 18:30
Киноцентр «Познань» (ул. Академика Павлова, 160) 12:20, 18:40
Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 12:20, 14:30, 21:00
Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 12:35, 19:10
«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 11:00, 15:30, 17:45, 20:00

Театр

Как писал классик, «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». На этот счет с писателем можно, конечно, поспорить, однако несомненно одно — театральный репертуар нынешней недели Льву Николаевичу пришелся бы по душе.

«Ролевые игры, или Квартет для двоих»

Жанр: комедия в 2-х действиях

Режиссер: Галина Панибратец

В ролях: Виталий Бондарев, Майя Струнникова, Татьяна Волкова, Александр Покусай
Обыкновенная, можно сказать, классическая семейная пара после того, как стареющему и некогда успешному композитору и его бесу в левом подреберье понадобилась молодая муза, превращается в любовный треугольник. Казалось бы, надоевшая жена, вынужденная ютиться под одной крышей со счастливыми любовниками, обречена на уныние и депрессию. Однако шаг, называемый в дипломатии симметричны ответом, в корне меняет ситуацию.

Где посмотреть:

Дом Актера (ул. Манизера, 3): 18 ноября, 19:00

Проект «Жена»

Авторский театр «Может быть»

Жанр: фантастическая комедия в 2-х действиях

Постановка: Роман Жиров, С. Аксенов

В ролях: Е.Алымов, С.Гончарова, Р.Жиров, И.Мишина, С.Симоненко, А.Шпилевой

Молодой талантливый немецкий профессор собирается вот-вот разродиться гениальным открытием. Однако от блестящей научной карьеры его то и дело отвлекает деспотичный отец, который требует от сына одного — срочно обзавестись семьей. Чтобы вычислить идеальную для себя женщину, его сын по привычке обращается к формулам и технологиям.



Где посмотреть:

Театрально-концертный центр (малый зал ХНАТОБа, ул. Сумская, 25): 18 ноября, 19:00

«Жениха вызывали?»

Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко

Жанр: комедия

Режиссер: Олег Русов

Две сестры постбальзаковского возраста Анастасия и Мальвина Петровы много лет живут без любви и мало-мальского мужского внимания. Накануне дня рождения младшенькой умудренная опытом и раззадоренная жаждой сводничества старшенькая решила преподнести виновнице торжества необычный подарок — жениха из брачного агентства. Ситуация осложняется тем, что на то же время в дом вызван слесарь. Прямо ни дать, ни взять — немецкое кино для взрослых.

Где посмотреть:

Харьковский государственный академический драматический театр им. Т. Шевченко, г. Харьков (ул. Сумская, 9): 19 ноября, 18:00

Другое

Осторожно! Они окружают!

«Зайцы повсюду!»

Театр магии «Стрекоза»

Провести время с ребенком в выходной день можно по-разному: отправиться семьей на детскую площадку, забросить чадо на два дня к бабушке и дедушке, пригласить в гости друзей или подарить отпрыску пару незабываемых часов в компании то ли зайцев, то ли кроликов.

«Новое шоу-представление ни за что не оставит никого равнодушными. Ведь дети всех возрастов смогут и поиграть, и увидеть необыкновенные перевоплощения! В нашем интерактивном иллюзионном игровом представлении каждый ребенок сможет принять участие. А какое животное может быть милее, чем кролик? А если они появляются в самый неожиданный момент? Разных размеров, цветов, из ниоткуда, везде! Волшебство, смех и много-много зайцев и не только», - обещают авторы.

Но вот это «и не только» несколько настораживает...

Где посмотреть:

Дом Актера (ул. Манизера, 3): 18 ноября, 14:00

«Трогательный зоопарк»

Выставка животных

Если маленьким любителям братьев наших меньших кроликов и зайцев для полного удовольствия окажется маловато, можно отвести их в контактный зоопарк, где можно трогать, гладить и кормить животных.

В представленной коллекции более ста экземпляров, среди которых еноты, обезьянки, хорьки, хамелеоны, черепахи, попугаи — вот, так сказать, компания какая.

Кроме того, организаторы обещают познакомить посетителей с американскими ежиками. Когда услышите тактичное пыхтение и вежливое how do you do?, знайте — они уже близко.

Где посмотреть:

Торгово-развлекательный центр Sun Mall (пр. Гагарина, 181): с 10:00

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей18 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4437 грн
100 USD 2649.91 грн
100 EUR 3125.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи