Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (18-19 ноября)
17 ноября 2017 г.
Оксана Санина
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Предстоящие выходные в плане культурного досуга оказались какими-то очень семейными.
Кино
У каждой семьи есть свои скелеты в шкафу и чужие сущности в доме.
«Обитель теней»
(Испания, 2017)
Жанр: драма, триллер, ужасы
Режиссер: Серхио Санчес
В ролях: Джордж МакКэй, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Миа Гот, Мэттью Стэгг, Николя Харрисон, Кайл Соллер, Том Фишер, Майра Кэтрин, Пирс Пол Джессон
После смерти матери семья, состоящая теперь исключительно из детей, живет уединенно и всячески старается не привлекать к себе внимания. Больше всего на свете дети боятся попасть в детдом. Как бы не было трудно им без заботы взрослых, но дома, как говорится, и стены помогают. Впрочем, со временем оказывается, что это - не тот случай. Мало того, что сие жилище хранит множество секретов, так в нем еще и обитает некая недружелюбная сущность, которая постоянно пытается испортить жизнь детворе.
В ролях: Томас Масталир, Станислав Боклан, Римма Зюбина, Евгений Либезнюк, Зузана Фиалова, Эмилия Вашариова, Александр Пискунов, Андрей Гриц, Филипп Канковски, Милан Микулчик
«Существуют пути, которые можно пройти только в одну сторону, и границы, которые проходятся один раз», - говорится в аннотации к фильму. Но главным его героем является не Михеил Николозович, как можно было бы подумать, а некто Адам с говорящей фамилией Крайняк. Отец семейства, живущего на границе Украины и Словакии, пробавляется контрабандой сигарет и прочего товара, в чем ему активно помогают нечистые на руку пограничники. Но поскольку Словакия собирается присоединиться к Шенгенской зоне и закрыть границу на замок, «бизнес» Адама вскоре может закрыться чуть более, чем полностью. Ситуация осложняется тем, что «сотрудники» контрабандиста «попали» на приличную сумму денег. Поэтому Адаму приходится решать: оставить все, как есть, и распрощаться с надеждой на достойную жизнь или расширить ассортимент и начать перевозить наркотики. Ну, на крайняк...
Как писал классик, «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». На этот счет с писателем можно, конечно, поспорить, однако несомненно одно — театральный репертуар нынешней недели Льву Николаевичу пришелся бы по душе.
«Ролевые игры, или Квартет для двоих»
Жанр: комедия в 2-х действиях
Режиссер: Галина Панибратец
В ролях: Виталий Бондарев, Майя Струнникова, Татьяна Волкова, Александр Покусай
Обыкновенная, можно сказать, классическая семейная пара после того, как стареющему и некогда успешному композитору и его бесу в левом подреберье понадобилась молодая муза, превращается в любовный треугольник. Казалось бы, надоевшая жена, вынужденная ютиться под одной крышей со счастливыми любовниками, обречена на уныние и депрессию. Однако шаг, называемый в дипломатии симметричны ответом, в корне меняет ситуацию.
Где посмотреть:
Дом Актера (ул. Манизера, 3): 18 ноября, 19:00
Проект «Жена»
Авторский театр «Может быть»
Жанр: фантастическая комедия в 2-х действиях
Постановка: Роман Жиров, С. Аксенов
В ролях: Е.Алымов, С.Гончарова, Р.Жиров, И.Мишина, С.Симоненко, А.Шпилевой
Молодой талантливый немецкий профессор собирается вот-вот разродиться гениальным открытием. Однако от блестящей научной карьеры его то и дело отвлекает деспотичный отец, который требует от сына одного — срочно обзавестись семьей. Чтобы вычислить идеальную для себя женщину, его сын по привычке обращается к формулам и технологиям.
Где посмотреть:
Театрально-концертный центр (малый зал ХНАТОБа, ул. Сумская, 25): 18 ноября, 19:00
«Жениха вызывали?»
Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко
Жанр: комедия
Режиссер: Олег Русов
Две сестры постбальзаковского возраста Анастасия и Мальвина Петровы много лет живут без любви и мало-мальского мужского внимания. Накануне дня рождения младшенькой умудренная опытом и раззадоренная жаждой сводничества старшенькая решила преподнести виновнице торжества необычный подарок — жениха из брачного агентства. Ситуация осложняется тем, что на то же время в дом вызван слесарь. Прямо ни дать, ни взять — немецкое кино для взрослых.
Где посмотреть:
Харьковский государственный академический драматический театр им. Т. Шевченко, г. Харьков (ул. Сумская, 9): 19 ноября, 18:00
Другое
Осторожно! Они окружают!
«Зайцы повсюду!»
Театр магии «Стрекоза»
Провести время с ребенком в выходной день можно по-разному: отправиться семьей на детскую площадку, забросить чадо на два дня к бабушке и дедушке, пригласить в гости друзей или подарить отпрыску пару незабываемых часов в компании то ли зайцев, то ли кроликов.
«Новое шоу-представление ни за что не оставит никого равнодушными. Ведь дети всех возрастов смогут и поиграть, и увидеть необыкновенные перевоплощения! В нашем интерактивном иллюзионном игровом представлении каждый ребенок сможет принять участие. А какое животное может быть милее, чем кролик? А если они появляются в самый неожиданный момент? Разных размеров, цветов, из ниоткуда, везде! Волшебство, смех и много-много зайцев и не только», - обещают авторы.
Но вот это «и не только» несколько настораживает...
Где посмотреть:
Дом Актера (ул. Манизера, 3): 18 ноября, 14:00
«Трогательный зоопарк»
Выставка животных
Если маленьким любителям братьев наших меньших кроликов и зайцев для полного удовольствия окажется маловато, можно отвести их в контактный зоопарк, где можно трогать, гладить и кормить животных.
В представленной коллекции более ста экземпляров, среди которых еноты, обезьянки, хорьки, хамелеоны, черепахи, попугаи — вот, так сказать, компания какая.
Кроме того, организаторы обещают познакомить посетителей с американскими ежиками. Когда услышите тактичное пыхтение и вежливое how do you do?, знайте — они уже близко.
Где посмотреть:
Торгово-развлекательный центр Sun Mall (пр. Гагарина, 181): с 10:00