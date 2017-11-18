Автором мемориальной доски в честь погибшего героя стал известный харьковский скульптор

Волонтеры планируют установить в Харькове еще пять памятных досок павшим на поле боя землякам.
Открытие мемориальной доски погибшему герою АТО Владиславу Блинову состоится 20 ноября в харьковской школе №97 на улице Гвардейцев-широнинцев, 5г. Эта школа выбрана неслучайно – здесь учился и сам Владислав, а сейчас получает знания его десятилетний сын – Денис Блинов.
— Мы не можем установить доску на фасаде здания, если оно не имеет отношения к жизни человека. Мы получали рекомендации из школы, подавали документы в горисполком – там они прошли длительную процедуру утверждения. Почти два года мы занимались изготовлением памятной доски, — поделилась волонтер Екатерина Курашова. — В мероприятии примут участие вдова и сын погибшего, боевые побратимы, представители областного военкомата, органов государственной власти и местного самоуправления, скульптор Сейфаддин Гурбанов.
Установить доску не так-то просто
По словам Екатерины Курашовой, члены ее волонтерской организации установили в Харьковской области порядка десяти мемориальных досок погибшим на войне ребятам, и еще пять планируют установить в Харькове. Все они размещаются на школах, где учились бойцы.
— В принципе, директора школ идут нам навстречу. Единственная сложность – длительная процедура утверждения документов в горисполкоме, — говорит волонтер. — Например, разрешение на установку доски Владиславу Блинову мы получили спустя полгода после нашего обращения.
Сначала, по словам Екатерины Курашовой, волонтеры обращаются в горисполком за разрешением. К заявлению прилагают огромное количество документов – эскиз, справку из школы, биографическую справку, гарантийное письмо, что все будет оплачено.
— В разрешении, которое нам выдал горисполком, указывается, что нам разрешают установить доску, но мы должны согласовать эскиз и место установки с Департаментом градостроительства и архитектуры, а текст – с Городской комиссией по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, — продолжает Екатерина Курашова. — Для того, чтобы в департаменте нам все это согласовали, мы должны принести эскиз, то есть предложение, которое должно разрабатываться архитектурным бюро. То есть какой-нибудь Вася Ветров у себя дома на компьютере такой документ не сделает. Помимо этого, мы ходили на личный прием к Чечельницкому (бывший главный архитектор Харькова. – Примеч. ред
), когда он еще был при должности. И он сообщил, что доска не может быть просто гранитной – она должна быть комбинированной: металл с камнем, то есть бронза с гранитом. Аргументировал тем, что обыкновенная гранитная доска будет ассоциироваться с надгробной плитой, что для детского учреждения недопустимо, детям нельзя такое видеть.
Между тем, как выяснилось, в Харькове не так уж много скульпторов, которые умеют работать и с металлом, и с камнем. Волонтерам повезло – им согласился помочь известный скульптор Сейфаддин Гурбанов – автор «Скрипача на крыше», комплекса памятников-миниатюр и других работ.
— Был длительный процесс изготовления доски, предусматривающий несколько этапов, — продолжает Екатерина Курашова. — Сначала скульптор лепит в глине, потом – в гипсе. Семья погибшего не раз приезжала – проверяла бюст на схожесть. Потом все отливается в бронзе… То есть это процесс очень трудоемкий и продолжительный. К счастью, мы успели закончить, все разрешения получили...
На установку следующих пяти мемориальных досок волонтеры уже получили разрешение горисполкома, но еще нет утвержденного эскиза и текста.
— Новые мемориальные доски мы тоже собираемся делать в бронзе и металле, потому что, честно говоря, по сравнению с чисто гранитными они выглядят более презентабельно. Ведь мемориальная доска несет в себе не только памятную, патриотическую ценность, но и художественную, — считает Екатерина Курашова.
Вдовы погибших объединились, чтобы помогать другим
Владислав Блинов родился 30 марта 1979 года. Был заместителем командира взвода 4-й механизированной роты 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады. В апреле 2015 года погиб в городе Счастье Луганской области во время обстрела боевиками из противотанкового управляемого комплекса. Вместе с Владиславом погибли еще трое военнослужащих, находившихся в машине. Указом президента Украины он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).
У Владислава остались сын и жена.
— Вдова Владислава — Катя Новикова
— вместе с другими женщинами, чьи мужья погибли в АТО, занимает активную жизненную позицию. Они помогают детям, у них есть свой благотворительный фонд, они организовывают массу мероприятий социального характера. Вдовы девочки самореабилитировались и пришли к тому, что должны помогать другим людям в горе, — рассказывает Екатерина Курашова. – В Харьковской области порядка двух сотен погибших в АТО, у которых остались дети. Члены благотворительной организации, конечно, делают упор на помощь детям погибших, но кроме того, много внимания уделяют матерям погибших, которые остались в одиночестве. Зачастую эта ситуация гораздо сложнее, чем в случае, когда женщина остается вдовой. Мать, которая лишилась сына и осталась одна – это очень и очень тяжелый момент. Плюс женщины занимаются реабилитацией пострадавших от войны: проводят мастер-классы, организовывают курсы украинского языка – у них очень насыщенный график.