Чиновники подcчитали «зимние» субсидии 18 ноября 2017 г. Каролина Борец 0 0

Управление социальной защиты населения завершило процесс расчета «зимней» субсидии. Она будет отражена в платежке за отопление, которая поступит потребителям в ноябре 2017 года.

За октябрь сумма будет незначительная по объективным причинам – октябрь является неполным отопительным месяцем. В декабре поступит информация о размере субсидии на полный месяц, сообщает пресс-служба ХОГА.



На отопительный период помощь от правительства на оплату коммунальных услуг получили 6,6 млн украинских семей, и них: 5,8 млн – жилищные субсидии и 800 тыс – субсидии на твердое топливо.



При расчете размера субсидии на отопительный сезон 2017/18 годов учитывали доходы граждан за I и II квартал 2017 года. Субсидию автоматически рассчитали всем, кому в мае этого года помощь была переназначена на новый период – 2017-2018 гг.



Семьям, которые не успели оформить жилищную субсидию до начала отопительного сезона, компенсируют октябрьские расходы на коммунальные услуги. Будут также компенсированы расходы на коммунальные услуги за ноябрь в случае обращения за помощью в декабре – в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода.



Граждане, которые стали пенсионерами, например, в сентябре этого года, или пенсионеры, которые прекратили работать, скажем, в минувшем октябре и не имеют других доходов, кроме пенсии, могут оформить субсидию, исходя только из одного дохода – пенсии. Для этого необходимо с декларацией о доходах обратиться в управление социальной защиты населения, и помощь начислят, обещают в ХОГА.