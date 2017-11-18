Харьков

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В школе открылась первая в Харьковской области ресурсная комната

В школе открылась первая в Харьковской области ресурсная комната
В харьковской школе № 105 открылось помещение для учеников с особыми образовательными потребностями – так называемая ресурсная комната.
Это стало первым шагом в реализации меморандума о сотрудничестве, который в сентябре подписали ХОГА и Всеукраинская благотворительная организация «Благотворительный фонд Порошенко», сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
В открытии первой ресурсной комнаты в области приняли участие глава ХОГА Юлия Светличная и первая леди Украины Марина Порошенко.

– Ресурсная комната – это необходимая часть инклюзивной формы образования в школе, – подчеркнула Марина Порошенко. – Она дает возможность детям с особыми образовательными потребностями заниматься по индивидуальному плану развития – с коррекционными педагогами. Здесь ребенок будет получать коррекционные услуги, которые предоставят ему возможность в будущем чувствовать себя более адаптированным.

Супруга президента отметила, что до конца года по всей стране откроются более десяти подобных комнат.

Планы на 2018 год – еще более масштабные. Об этом сообщила глава ХОГА Юлия Светличная.

– За 2018 год планируем открыть 15 ресурсных комнат и 25 медиатек, – привела цифры руководитель области. – Будем создавать инклюзивно-ресурсные центры в районах области, готовить кадры и делать все, чтобы возможности были равными для всех детей, вне зависимости от того, где они живут – в областном центре, маленьком городке или отдаленном районе. Все дети – одинаковые, поэтому и условия для обучения должны быть одинаковыми.
Напомним, в школе №105 1 сентября этого года начал работать инклюзивный класс, в котором учатся двое школьников с особыми потребностями. Кроме учителя в классе работают ассистент учителя, учитель-логопед, учитель-дефектолог, практический психолог.

Ресурсная комната, которая открылась в учебном заведении, содержит учебную, социально-бытовую, игровую зоны и зону отдыха.

– В бытовой зоне дети могут развивать простейшие жизненные навыки, учатся обслуживать себя, – пояснила психолог ООШ № 105 Елена Макарова. – Например, они учатся готовить еду, убирать комнату, зашивать одежду. Вторая зона оборудована интерактивной доской. Здесь будут проходить занятия и творческие уроки – как индивидуальные, так и в группах. В зоне есть передвижные столы, которые можно переставлять в зависимости от формы занятия. Третья зона – релаксационная. Там есть мягкая мебель, специальные ковры, на которых можно массировать стопы. Также есть конструкторы, развивающие игрушки.

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