В Харькове троллейбус №13 временно изменил маршрут 18 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Московского до ул. Рыбалко, запрещено до 18:00 18 ноября.