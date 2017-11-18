Харьков

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В Харькове троллейбус №13 временно изменил маршрут

В Харькове троллейбус №13 временно изменил маршрут
Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Московского до ул. Рыбалко, запрещено до 18:00 18 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по пр. Петра Григоренко, ул. Ощепкова и другим улицам.

Также до 18:00 18 ноября автобусы №227э, 267э будут курсировать так: ул. Харьковский Дивизий - ул. Танкопия - пр. Петра Григоренко - пр. Московский и далее по маршруту.

Кроме того, до 18:00 18 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Московского к разворотному кругу «Парк «Зустріч». В связи с этим, троллейбус №13 будет курсировать так: разворотный круг «Станция метро «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - парк «Зустріч»;

в обратном направлении: парк «Зустріч» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Станция метро «Защитников Украины».

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