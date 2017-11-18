В Харькове троллейбус №13 временно изменил маршрут

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.
На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по пр. Петра Григоренко, ул. Ощепкова и другим улицам.
Также до 18:00 18 ноября автобусы №227э, 267э
будут курсировать так: ул. Харьковский Дивизий - ул. Танкопия - пр. Петра Григоренко - пр. Московский и далее по маршруту.
Кроме того, до 18:00 18 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Московского к разворотному кругу «Парк «Зустріч». В связи с этим, троллейбус №13
будет курсировать так: разворотный круг «Станция метро «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - парк «Зустріч»;
в обратном направлении: парк «Зустріч» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Станция метро «Защитников Украины».