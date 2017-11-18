Под Харьковом 41-летний мужчина изнасиловал ребенка 18 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Чугуеве (Харьковская обл.) 41-летний местный житель 17 ноября изнасиловал 8-летнюю девочку.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, мужчина сознался в содеянном и сейчас дает показания следователям.



Как уточнили в полиции, в 17.00 в дежурную часть местного отдела полиции позвонила 32-летняя жительница Чугуевского района. Она сообщила, что час назад неизвестный мужчина надругался над ее дочкой. Вечером злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.



Как рассказал начальник Чугуевского отдела полиции Александр Парфенов, днем ​​школьница вернулась домой и с разрешения матери ушла гулять на улицу. Там к ней подошел незнакомец и предложил поиграть вместе. Подозреваемый завел ребенка в помещение заброшенного детского сада, раздел девочку и совершил в отношении нее развратные действия. В это время мать заметила, что дочь исчезла со двора и пошла ее искать. В заброшенном здании услышала детский плач и бросилась спасать ребенка. Злоумышленник выпрыгнул в окно и убежал.



Вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.