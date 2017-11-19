Эксперты установили причины пожара в детском лагере Виктория 19 ноября 2017 г. источник 0 0

Согласно экспертизе ГСЧС, причиной смертельного пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.

Как написал советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, 17 ноября был опубликован технический акт с выводами причины возгорания.



"Согласно акту, пожар произошел по причине забытого и включенного обычного дешевого кипятильника в одной из комнат, где жила воспитатель", - написал он.



Перед этим издание "Таймер" опубликовало "Вывод из исследования технической причины возникновения пожара" в лагере "Виктория" за подписью начальника исследовательско-испытательной лаборатории Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области Панкратова. Экспертиза установила, что огонь возник в районе тумбочки в комнате №4 на первом этаже корпуса №5. В этой комнате жила художественный руководитель танцевального ансамбля "Адель" Егорова.



В тексте исследования отмечено, что Егорова выходила из своей комнаты, а потом, уже возвращаясь, увидела в беседке возле здания вожатых и представителя администрации "Виктории" и присоединилась к ним. После разговоров в беседке она, наконец, пошла к себе и увидела огонь в окнах своей комнаты.



Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли три девочки. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.