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Эксперты установили причины пожара в детском лагере Виктория

Эксперты установили причины пожара в детском лагере Виктория
Согласно экспертизе ГСЧС, причиной смертельного пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.
Как написал советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, 17 ноября был опубликован технический акт с выводами причины возгорания.

"Согласно акту, пожар произошел по причине забытого и включенного обычного дешевого кипятильника в одной из комнат, где жила воспитатель", - написал он.

Перед этим издание "Таймер" опубликовало "Вывод из исследования технической причины возникновения пожара" в лагере "Виктория" за подписью начальника исследовательско-испытательной лаборатории Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области Панкратова. Экспертиза установила, что огонь возник в районе тумбочки в комнате №4 на первом этаже корпуса №5. В этой комнате жила художественный руководитель танцевального ансамбля "Адель" Егорова.

В тексте исследования отмечено, что Егорова выходила из своей комнаты, а потом, уже возвращаясь, увидела в беседке возле здания вожатых и представителя администрации "Виктории" и присоединилась к ним. После разговоров в беседке она, наконец, пошла к себе и увидела огонь в окнах своей комнаты.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли три девочки. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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