С пропавшей в Атлантическом океане подлодки пытались позвонить 19 ноября 2017 г. источник 0 0

Космическое агентство США и самолеты американского флота присоединились к поискам аргентинской субмарины "Сан-Хуан", что исчезла в Атлантическом океане. Последнее известное местонахождение лодки — бухта Сан Хорхе, в 432 км от берега. На борту подлодки находятся 44 члена экипажа.

Как говорится в сюжете ТСН, в последний раз моряки выходили на связь три дня назад. Дизельная субмарина раз возвращалась на свою базу, когда за 400 километров от побережья исчезла с радаров.



В военно-морском флоте Аргентины надеются, что на борту просто возникли проблемы с электричеством, и лодка, оставшись без средств связи, поднялся на поверхность и ждет спасения.



В то же время с пропавшей лодки была осуществлена попытка телефонного контакта с морским опорным пунктом, сообщила сегодня пресс-служба министерства обороны Аргентины, передает DW. Попытка установить телефонную связь, которую зарегистрировали через спутник, длилась около семи секунд. При этом эксперты уточняют, что возможность установить связь фактически исключена.



Однако, по мнению представителя аргентинского ВМФ капитана Энрике Балби, подобные сигналы могут свидетельствовать о том, что лодка могла всплыть. В настоящий момент специалисты пытаются установить место, откуда были посланы сигналы.



Связь с субмариной, построенной на верфях в Германии, пропала 15 ноября в Атлантическом океане во время ее перехода с базы ВМС Ушуая на юге страны к месту базирования в Мар-дель-Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса.



В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета. Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.