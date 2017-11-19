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Курсантов харьковского вуза кормили в столовой червями и тараканами

Курсантов харьковского вуза кормили в столовой червями и тараканами
Военные прокуроры Харьковского гарнизона в связи с расследованием хищений в Харьковском национальном университете Воздушных сил им.Кожедуба пришли с проверкой в курсантскую столовую.
Фотографии с проверки выложил на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Руководитель и заместитель руководителя ХНУВС, соответственно вчера первый (генерал-майор) и сегодня второй (полковник), задержаны военной прокуратурой. Завтра (19 ноября - ред.) суд будет избирать меру пресечения обоим", - отметил Матиос.

Напомним, военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Андрея Алимпиева 17 ноября. Алимпиев подозревается в растрате 2,4 млн.грн. в пользу двух ООО при закупке горючего. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности.

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