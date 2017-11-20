Обзор новостей за 13—19 ноября: самое важное в Харькове, Украине и мире за неделю (аудио)
20 ноября 2017 г.
Оксана Санина
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Третья неделя ноября отчетливо показала, что Украина весьма успешно интегрируется в мировое сообщество.
Лучшими доказательствами тому служат прецеденты, которые, несомненно, ставят неньку на одну ступень развития с другими странами. Например, судебный иск против Петра Порошенко, театральне размышления о козлах и, наконец-то, секс-скандал – без него нынче в компанию к мировым лидерам даже и соваться нечего.
В аудиоподкасте звучит «Песня про козла» в исполнении Семена Слепакова
Понедельник начался с обсуждения воскресного проигрыша «Металлиста 1925», который впервые в своей истории потерпел домашнее поражение, уступив одному из аутсайдеров – команде «Николаев-2». Такого от любимой команды, конечно, никто не ожидал, тем более что в первом круге в Николаеве харьковчане буквально растерзали этого соперника – 6:2. Но... «маємо те, що маємо».
А вот радостная новость, вернее прогноз, пришла, откуда не ждали. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's сообщило, что ожидает курс гривны на конец 2018 года на уровне 27,3 UAH/USD, а на конец 2019 года – 27,5 UAH/USD. Тоже немало, конечно, но все-таки не 40 или 50, как обещали еще три года назад экономисты-зрадофилы.
Кстати, о курсе доллара. В этот же день ГПУ в очередной раз возбудилась на вождей секты «доллар по восемь» и вызвала на допрос Виктора Януковича, Николая Азарова и Сергея Арбузова. Те боязливо выглянули из-за поребрика, с опаской прошептали «держи карман шире» и, естественно, никуда не явились. А зря. Если принять во внимание КПД деятельность украинской генпрокуратуры, судов и всяких антикоррупционных органов, можно хоть каждую неделю на допросы и заседания ездить — все равно рано или поздно отпустят под залог, а то и без оного.
Впрочем, чего то все принялись правоохранителей ругать? Всяко бывает, не нужно всех под одну гребенку. В семье, как говорится, не без... Ну, то есть, и на Солнце бывают пятна. А, нет, уже нет.
Вторник немного порадовал харьковчан местными новостями. Ну, как порадовал — скорее, заставил саркастично ухмыльнуться. Во-первых, стало известно, что в Харькове собираются снизить тарифы на отопление. Как заявила заместитель генерального директора по экономике КП ХТС Татьяна Гавриш, тариф на централизованное отопление снизится на 0,35%, на горячую воду на 0,88%.
– Снижение тарифов произошло за счет того, что из их структуры были убраны затраты на периодическую поверку приборов учета горячей воды и уменьшили затраты по приему платежей Единого расчетного центра. Нацкомиссия по тарифам их определила и скорректировала по факту оплаты потребителей за 2016 год, – сообщила Татьяна Гавриш.
«Ну, теперь заживем», – мечтательно закатили глаза харьковчане, представив себе большой, прямо-таки огромный куш (или кукиш?), который удастся отхватить при оплате коммунальных услуг.
Вторая новость – тоже из разряда «не догоним, так согреемся». Харьковское областное территориальное отделение АМКУ наконец-то увидело, что КП «Харьковский метрополитен» установило условия оплаты проезда, которые заставляют пассажиров покупать бесконтактные электронные карточки. Антимонопольщики выдали предприятию обязательные для рассмотрения рекомендации о прекращении нарушения, а также устранения причин его возникновения. Однако не понаслышке зная, как руководство коммунальных предприятий зачастую относится к подобным предписаниям, можно предположить, что никакого эффекта сие действие не возымеет. Тем более единый электронный билет уже на подходе — а это ж тоже достойную схему надо придумать, чтобы популяризировать инновацию и внедрить ее на благо, так сказать, каждого харьковчанина и территориальной громады в целом.
Подобные рекомендации «за все хорошее против всего плохого» в этот день были выданы и в планетарном масштабе. Более 15 тысяч мировых ученых из 184 стран подписали второе предупредительное письмо человечеству, указывая на угрозы глобального масштаба и возможные шаги для их решения. Прогнозы ученых весьма неутешительны и свидетельствуют о том, что к первому письму, написанному в 1992 году, это самое человечество не прислушалось.
Среди шагов, которые ученые предлагают немедленно предпринять, чтобы спасти планету: использование возобновляемой энергии, снижение рождаемости, бережное использование природных богатств, потребление большего количества пищи на растительной основе, прекращение погони за материальными благами взамен рациональное их распределение в обществе, пресечение браконьерства, торговли людьми и тому подобное.
Среда отличилась в основном международными новостями. Так, стало известно, что Россия запускает первые пассажирские поезда в обход Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории РФ (по Воронежской и Ростовской областям). Жаль, очень жаль… что окольный путь проходит так близко от границ Украины. Вот бы соседи нашу территорию, например, через Марс объезжали – глядишь, и не попала бы Украина в топ-20 стран по уровню терроризма.
Продолжилась среда вестями о явных «перемогах» Украины на международной арене. Во-первых, Комитет по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры Генеральной ассамблеи ООН поддержал обновленную резолюцию по правам человека в аннексированном Россией Крыму. Данный документ осуждает нарушения, ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей.
Во-вторых, Европейский парламент проголосовал за рекомендации саммита «Восточного партнерства» создать для Украины, Молдовы и Грузии модель «Восточное партнерство плюс». Что, безусловно, означает серьезную поддержку евроинтеграционных устремлений перечисленных стран Евросоюзом.
Ну, и в-третьих, Палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление 350 млн долларов на помощь Украине в области безопасности и существенно расширила ее направления. Проект закона дает разрешение на предоставление Украине летательных вооружений оборонного характера, использование средств бюджета США на нужды реабилитации в медучреждениях страны раненых украинских военных, обучение и подготовку медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил.
В четверг «на орехи» досталось, как минимум, двум президентам, действиями которых не довольны их сограждане. Оказалось, что председатель «Чугуевской правозащитной группы» Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд против Петра Порошенко с требованием отменить блокирование ряда российских сайтов и социальных сетей. Адвокат считает указ «беззаконием и нарушением прав граждан». 15 ноября 2017 года Высший административный суд, рассмотревший иск, встал на сторону главы государства, однако правозащитник сдаваться не намерен.
Гораздо более серьезные претензии высказали политические оппоненты американскому коллеге Петра Порошенко. Представители Демократической партии в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа, обвинив его в нарушении Конституции страны. В качестве причины для отстранения от власти авторы инициативы упомянули увольнение директора ФБР Джеймса Коми, нарушения так называемого Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США, а также действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы.
Кстати, на том фоне еще забавнее выглядит новость из Бразилии, где «в лесах живет много-много диких обезьян» и где за решетку упекли не кого-нибудь, а самую настоящую лошадь. Вина ее в том, что, не вовремя взбрыкнув, она повредила стоящий поблизости автомобиль. Честно говоря, после этого известия хочется, печально вздохнув, посетовать: «Не тех лошадей вы сажаете, люди, ох, не тех…»
В пятницу стало известно, что утвержденный обеими палатами Конгресса проект оборонного бюджета США уже направлен на подпись президенту Дональду Трампу. По уточненным данным, ключевые цели документа включают улучшение обеспечения, управления запасами, безопасности частных или зарубежных оборонных технологий. Впервые военная помощь Украине может предоставляться для укрепления защиты на море. В частности, речь идет о воздушных и береговых оборонительных радарах, минном и противоминном, а также прибрежном и береговом оборудовании.
Харьков же ждет с визитом американского гостя – экс-мэра Нью-Йорка и нынешнего советника Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. В рамках совещания «Харьков – безопасность и порядок» он презентует свои предложения в этой сфере.
Ну и, видимо, чтобы окончательно закрепить дружбу и взаимопонимание между Украиной и США, в одном из столичных вузов организовали секс-скандал. А что делать? Ни Голливуда, ни даже завалящего Болливуда у нас нет, потому приходится как-то выкручиваться, чтобы, значит, как в лучших домах Лос-Анджелеса и Чикаго. В общем, 13 студенток и выпускниц Ривенского государственного гуманитарного университета обвинили заведующего кафедры хореографии 70-летнего профессора Владимира Годовского в сексуальных домогательствах. Как утверждают студентки, одним он лишь намекал на интимную связь, другим – прямо предлагал секс. Те, кто соглашался, могли рассчитывать на шанс устроиться на работу, получить материальную помощь и решение других проблем. Естественно, профессор домогательства отрицает и говорит, что в его 70 лет он «сексуально несостоятелен».
В выходныехарьковчане традиционно сосредоточились на культурном досуге. В этот раз предлагаемые мероприятия в большинстве своем оказались какими-то очень семейными. Как писал классик, «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». На этот счет с писателем можно, конечно, поспорить, однако несомненно одно – репертуар нынешней недели Льву Николаевичу пришелся бы по душе.
Если же заглянуть в недалекое будущее, то харьковчан ждет неожиданная премьера о козлах. Вернее, об одном козле, и не простом, а гимнастическом. На малой сцене Харьковского театра имени Пушкина покажут экспериментальный спектакль Александра Середина. В постановке будут заняты молодые артисты, оторванные головы, сломанные руки и гимнастический козел – безмолвный, но ключевой участник происходящего.