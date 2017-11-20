Как харьковчан вербуют для работы в российском наркобизнесе: видео 20 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковчанку завербовал 34-летний мужчина для вывоза в город Магадан Российской Федерации с целью дальнейшей трудовой эксплуатации в сфере наркобизнеса.

Правоохранители задержали харьковчанина на территории центральной автостанции Харькова при попытке посадить женщину на автобус, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.







Разоблачили злоумышленника сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области. Как рассказал заместитель начальника УБПТЛ Олег Гринь, мужчина и раньше имел проблемы с законом - получил условный срок за сбыт имущества, полученного преступным путем. В последнее время зарабатывал на жизнь участием в преступной схеме, подыскивая для подельников из России желающих работать наркокурьерами в российских городах.



Установлено, что с этой целью он познакомился с 27-летней жительницей Харькова. Женщина имела серьезные материальные проблемы, самостоятельно воспитывала малолетних детей. Злоумышленник пригласил ее в один из харьковских ресторанов, где описал будущую работу и примерный заработок. Женщина должна была распространять наркотические средства, делая так называемые "закладки" в разных местах.



Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.