Странствующий фестиваль пришел в Харьков

XIV Странствующий Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA добрался до Харьковщины.

Справка

Docudays UA – единственный в Украине Международный фестиваль документального кино о правах человека. Фестиваль является неполитическим и некоммерческим. Миссия – создание возможностей для каждого человека в Украине смотреть самое талантливое и актуальное документальное кино со всего мира. Цель – популяризация и развитие документального кино, повышение уровня соблюдения прав человека в Украине.

В этом году наиболее интересные документальные ленты о правах человека увидят жители более 200 городов и городков Украины. Традиционно Странствующий Docudays UA посетит 22 области Украины, а также в АР Крым.

Главная тема фестиваля – проблемы изменения климата и защита окружающей среды. Экологи прогнозируют: к концу века средняя температура на Земле поднимется примерно на четыре градуса, что может спровоцировать природные катаклизмы на планете. Фестиваль предлагает посетителям стать катализатором перемен и посмотреть на вопрос защиты окружающей среды, а также соблюдения прав человека в целом – с разных точек зрения – не только через кино, но и через дискуссии, просветительские и и правозащитные мероприятия.Показы проходят в кинотеатре «8½». Фильмом-открытием 17 ноября стала «Война химер» (режиссеров Анастасии и Марии Старожицких) – личная история, которая переосмысливает собственный травматический опыт, связанный с войной. Это путешествие двух влюбленных к линии фронта и попытки совместной жизни после всего пройденного...Но фестиваль – не только кинотеатральные просмотры. Среди площадок для показов и обсуждений фильмов – местные дома культуры, школы и высшие учебные заведения, киноклубы и хабы, креативные пространства, книжные магазины, библиотеки, центры занятости, а также воинские части, центры и бюро бесплатной правовой помощи и тому подобное.