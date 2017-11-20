Поезд Харьков – Херсон на четыре дня сильно ускорится 20 ноября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В связи с ремонтными работами на железной дороге ночной пассажирский поезд № 375/376 Харьков – Херсон осуществит четыре оборотных рейса по более короткому маршруту и в пути будет находиться на четыре часа меньше.

Отправившись из Харькова 20, 21, 22 и 23 ноября в 19.28, он проследует своим обычным маршрутом и расписанием до станции Долинская (Кировоградская обл.), отправится оттуда в 6.08 (вместо 5.53) и далее пойдет через Новый Буг (без остановки), Николаев-Пасс. (стоянка 8.18 – 8.38 вместо 12.14 – 12.34), Копани (без остановки вместо 13.03 – 13.08) и прибудет в Херсон в 9.50 (вместо 13.42).



Обратный поезд, отправившись из Херсона 20, 21, 22 и 23 ноября в 19.28 (вместо 16.05), проследует через Копани (20.10 – 20.12 вместо 16.46 – 16.48), Николаев-Пасс. (20.50 – 21.10 вместо 17.15 – 17.35), Новый Буг (без остановки), Долинскую (23.25 – 23.50 вместо 23.45 – 23.50) и далее – своим маршрутом и расписанием, прибытием в Харьков, как обычно, в 10.50.



В указанные даты поезд в оба направления будет следовать без захода на станции Тимково, Кривой Рог-Главный, Апостолово, Высокополье, Белая Криница, Березнеговатое, Снигиревка.