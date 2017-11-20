Здоровье

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В Харьков снова привезли малярию

В Харьков снова привезли малярию
В Харькове зарегистрирован восьмой завозной случай малярии. Инфекцию обнаружили у иностранной гражданки, прибывшей на учебу в Харьков из Ганы.
При профилактическом обследовании в Харьковской городской студенческой больнице у студентки из Ганы обнаружены единичные возбудители тропической малярии, сообщает ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины». Больная была госпитализирована в областную клиническую инфекционную больницу для дальнейшего обследования и лечения. При лабораторном обследовании студентки диагноз малярия был подтвержден.

В очаге инфекции по месту жительства больной специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий. Как сообщает «Харьковский ОЛЦ МОЗ Украины», в нынешнем году в Харьковской области зарегистрированы уже восемь случаев малярии. Среди заболевших — три жителя Харьковской области, которые находились в странах Африки.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы – лихорадка, головная боль –- могут проявляться слабо, что затрудняет выявление болезни. Лечение важно начать в первые 24 часа после проявления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью. У детей с тяжелой формой часто развивается сложная анемия, дыхательная недостаточность или церебральная малярия. У взрослых нередко происходит поражение нескольких органов.
Специалисты напоминают
Если вы планируете посетить страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, необходимо пройти курс профилактического лечения (химиопрофилактики). Профилактических прививок против малярий не существует. Если после посещения страны с тропическим климатом возникли лихорадка, головная боль, боль в мышцах или другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу, обязательно сообщив, какую страну вы посещали и когда.

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ОН Клиник Харків

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