Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 20 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Киевский район: ул. Героев Труда, 4 (п. №12, стояк) до 17:00 20.11.17 г.



Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №9, стояк), ул. Героев Труда, 32 (стояк) до 20:00 20.11.17 г.



Основянский район: ул. Качановская, 1-18-а (ч/с), ул. Макеевская, 10-85/5 (ч/с), ул. Родниковая, 10-1/45 (ч/с), въезд 2-й Макеевский, 1-20 (ч/с), ул. Азербайджанская, 15/18-43 (ч/с), ул. Азербайджанская, 38, 40, проезд Азербайджанский, 3, 5 до 20:00 20.11.17 г.



Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 165-в, 167-в, 167-г, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 до 18:00 20.11.17 г., проезд 1-й Зерновой, 1-25 (ч/с), проезд 2-й Зерновой, 1-16 (ч/с), проезд 4-й Зерновой, 1-24/8 (ч/с), ул. Костычева, 2 (школа)-30/1 (ч/с), ул. Ньютона, 139-а (п. №2, стояк), ул. Ковтуна, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 20.11.17 г.



Холодногорский район: ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 20.11.17 г.



Шевченковский район: ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №10,11) до 20:00 20.11.17 г., ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 21.11.17 г.