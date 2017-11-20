Экономика

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Харьковские космические заводы сработали с прибылью

Харьковские космические заводы сработали с прибылью
Два харьковских предприятия по итогам работы за девять месяцев 2017 года получили прибыль.
Как сообщили в Государственном  космическом агентстве Украины по итогам коллегии, прибыль получили ПАО "Хартрон" и ГНПО "Коммунар". В целом прибыльно работали шесть предприятий агентства. С начала года предприятиями отрасли произведено и реализовано товарной продукции на  2,9 млрд.грн., что на 21,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Как отметили в агентстве, доля экспортируемой продукции составляет 51,5%. Объемы экспорта продукции выросли в страны ЕС и США. Среднемесячная заработная плата по отрасли достигла 7393 гривен.

За отчетный период с участием предприятий отрасли был осуществлен пуск ракеты-носителя "Антарес" (первая ступень), три пуска ракеты-носителя "Вега" (двигатель 4-й ступени), а также три пуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" (система управления).

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