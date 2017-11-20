Политика

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В Беларуси задержали еще одного украинца

В Беларуси задержали еще одного украинца
В Беларуси пропал еще один гражданин Украины - белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" (г. Константиновка Донецкой обл).
Об этом говорится в письме на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от 16 ноября.

Так, в обращении, подписанном и.о председателя правления этого завода О. Козьменко, утверждается, что директор ПАО "Завод утяжелителей" Скиба Александр Сергеевич (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО "Минский тракторный завод", с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода.

По информации издания, Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14:20 и прибыл туда в 16:15 того же дня по местному времени. Позже он вышел на связь в 19:20 и сообщил, что собирается возвращаться домой в этот же день. Однако в следующий раз на связь Скиба вышел уже утром – он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.

"Пытаясь узнать судьбу нашего сотрудника я обратился по телефону, найденному в сети Интернет, к Оперативному дежурному Управления КГБ Белорусии в г. Минск с запросом о задержании нашего сотрудника. Человек, который представился заместителем оперативного дежурного, подтвердил мне факт содержания нашего сотрудника в этом учреждении", - говорится в письме.

При этом представитель КГБ Беларуси не сообщил обстоятельств и цели задержания, пообещав перезвонить если возникнет такая необходимость.

Напомним, что ранее в Беларуси задержали собственного корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже.

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