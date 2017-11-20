С сегодняшнего дня ГПУ потеряла право начинать расследования 20 ноября 2017 г. источник 0 0

С сегодняшнего дня Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследование.

Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, который вступил в силу сегодня, 20 ноября.



Согласно документу, преступления, которые отныне подследственны Государственному бюро расследований, прокуратура имела право расследовать не более 5 лет со дня вступления в силу нового УПК (19 ноября 2012 года).



Таким образом, отныне исключительно следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные бывшими президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством ГПУ, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями.



Кроме того, ГБР получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также к подследственности ГБР относятся военные преступления.



В то же время, согласно п. 1 раздела XI Заключительных положений УПК следователи ГПУ имеют право продолжить расследование, начатые до 20 ноября, но они не могут длиться более 2 лет.



Напомним, Верховная Рада 12 ноября 2015 приняла закон о Государственном бюро расследований.