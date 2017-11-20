Трагедия на Сумской: что показал следственный эксперимент 20 ноября 2017 г. источник 0 0

Адвокат Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что экспертиза, проведенная по делу харьковского ДТП, показала, что правила дорожного движения нарушили оба участника аварии – и Зайцева, и водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.