Выдержит ли кондиционер суровую зиму 20 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Современная климатическая техника позволяет поддерживать оптимальный температурный режим в помещении на протяжении всего года.

Многие производители называют свои модели «зима-лето», хотя подразумевается, что зимой они могут нормально функционировать лишь при температуре до -5 градусов. В этом заключается главная проблема использования сплит-системы в холодное время: большинство из них рассчитано на мягкую европейскую зиму.



Что же делать, когда столбик термометра опускается ниже обозначенного минимума? Эксплуатация обычного кондиционера при таких условиях чревата выходом техники из строя. Многие фирмы уверяют, что любой агрегат можно адаптировать под работу в холодное время. Для этого его пополняют специальным низкотемпературным комплектом. Однако это удовольствие — не из дешевых. Такой вариант больше подходит для тех, кто хочет расширить возможности уже имеющегося климатического устройства.



Если же вы только планируете приобрести кондиционер для охлаждения и обогрева, целесообразнее сразу же подобрать вариант с широким диапазоном температур.



Сегодняшний искушенный потребитель заинтересован в максимально функциональных моделях. Учитывая такой спрос, некоторые производители выпускают инверторные кондиционеры типа «воздух-воздух», способные нормально функционировать при 15-30 градусах мороза. Такие приборы не только спасают от зноя жарким летом, но и согревают суровой зимой. Они обладают функцией теплового насоса — система собирает тепло снаружи и перекачивает его вовнутрь помещения.



Кстати, такой способ отопления довольно выгоден в плане энергопотребления — инверторный кондиционер в несколько раз экономичнее электроприборов, которые обычно используются для обогрева. Одновременно с этим решается проблема высокой влажности и проветривания зимой: воздух будет чистым, но в то же время нагретым. Некоторые модели дополнительно оснащены функцией ионизации воздуха, очистки его от микроорганизмов. Таким образом, устройства поддерживают оптимальный микроклимат в зимнее время.



Правда, на пути к мечте может быть одно, но весьма внушительное препятствие, преодолеть которое под силу не каждому, — высокая цена.