Здоровье

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Паразиты в продуктах могут привести к непоправимым последствиям

Паразиты в продуктах могут привести к непоправимым последствиям
Продукты питания, которые содержат болезнетворные бактерии, вирусы, паразитов или вредные химические вещества, становятся причиной более двухсот заболеваний – от диареи до онкологии.
Почти каждый десятый человек в мире заболевает после употребления загрязненных пищевых продуктов и 420 тысяч людей ежегодно умирают, предупреждают специалисты ВОЗ. 40% болезней пищевого происхождения приходятся на детей до пяти лет — от зараженных продуктов ежегодно погибают 125 тысяч малышей. Как правило, заболевания пищевого происхождения — это инфекционные заболевания или интоксикации, вызванные бактериями, вирусами или химическими веществами, попадающими в организм через зараженную воду или еду. Болезни пищевого происхождения могут стать причиной долгосрочной инвалидности и смерти. К небезопасным продуктам относятся сырая пища животного происхождения, фрукты и овощи, загрязненные фекалиями, а также сырые моллюски, содержащие морские биотоксины.
Одни из самых распространенных бактериальных возбудителей заболеваний пищевого происхождения, который ежегодно косит миллионы людей, — сальмонелла. В некоторых случаях болезни, вызванные этими возбудителями, тяжелы и заканчиваются смертельным исходом. К числу продуктов питания, связанных со вспышками сальмонеллеза, относятся яйца, мясо домашней птицы и прочие продукты животного происхождения. Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная кишечной палочкой, связана с употреблением непастеризованного молока, не прошедшего достаточную термическую обработку мяса, сырых овощей и фруктов. Инфекция, вызванная листериями, приводит к выкидышам у беременных женщин или гибели новорожденных. Источники листерий — непастеризованные молочные продукты и разные виды готовых к употреблению продуктов.

Не менее опасны притаившиеся в продуктах вирусы. Например, вирус гепатита А может привести к длительному поражению печени. Обычно гепатит А распространяется через сырые или не прошедшие достаточную термическую обработку морепродукты, а также через зараженные фрукты и овощи.

Коварны и химические вещества. Самую большую угрозу для здоровья представляют токсины природного происхождения и вещества, загрязняющие окружающую среду. К токсинам природного происхождения относятся, например, микотоксины, которые могут в высоких концентрациях присутствовать в кукурузе или злаках. Продолжительное действие этих токсинов может привести к нарушениям иммунной системы, нормального развития организма или стать причиной рака. Наносят убийственные удары и тяжелые металлы: свинец, кадмий и ртуть. Они приводят к поражениям нервной системы и почек.

По мнению ВОЗ, правительства стран должны объявить безопасность продуктов питания приоритетным вопросом общественного здравоохранения и разработать нужную политику и нормативно-правовую базу.

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