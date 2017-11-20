В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон 20 ноября 2017 г. источник 0 0

В США на 84 году жизни умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший девять пожизненных заключений.

Как сообщает CBS, Мэнсон умер в больнице калифорнийского города Бэйкерфилд, куда он был переведен из тюрьмы Коркоран.



Информацию о смерти одного из самых известных преступников в истории США подтвердила сестра Мэнсона.



Мэнсон стал известен в конце 1960-х годов. Тогда гитарист-любитель, некоторое время игравший с группой Beach Boys, организовал в Калифорнии коммуну под названием "Семья", члены которой употребляли наркотики и поклонялись дьяволу. Помимо этого они по указанию Мэнсона совершали убийства. Сам лидер секты, как установил суд, тоже убил несколько человек.



Одной из первых жертв банды была беременная жена режиссера Романа Полански Шерон Тэйт. В итоге полиции удалось установить преступников и арестовать всех членов "Семьи". Т.к. смертную казнь в Калифорнии отменили, то суд заменил Мэнсону высшую меру наказания на девять пожизненных сроков.



Про Мэнсона было снято несколько фильмов и сериалов.