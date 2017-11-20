Сыгравший транссексуала актер сериала «Очевидное» уволился из-за секс-скандала
20 ноября 2017 г.
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20 ноября 2017 г.
Тэмбор подчеркнул, что не может работать на съемочной площадке после того, как две женщины, участвовавшие в проекте, заявили о приставаниях с его стороны. «Я уже объяснил, что глубоко сожалею, если любые мои действия были неверно расценены как агрессивные, но информация, что я намеренно домогался бы кого-то, — попросту неправда. Из-за политизированной атмосферы, поглотившей съемочную группу, я не могу вернуться к работе над "Очевидным"», — объяснил он.
Ранее в ноябре снявшаяся в эпизоде «Очевидного» актриса Трейс Лисетт обвинила Тэмбора в домогательствах на съемочной площадке. Она заявила, что артист позволял себе пошлые комментарии в ее адрес, а также однажды зажал ее в углу и совершил нападение сексуального характера. В том же месяце Тэмбора обвинила в домогательствах другая актриса шоу «Очевидное», трансгендерная женщина Ван Барнс.
Джеффри Тэмбор также снялся в таких фильмах, как «Мальчишник в Вегасе», «Супергеройское кино» и «Смерть Сталина».
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