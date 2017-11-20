Ушедшую с молотка самую дорогую в мире картину назвали подделкой
20 ноября 2017 г.
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20 ноября 2017 г.
В заметке указывается, что полотно было создано около 1500 года, когда 48-летний Да Винчи активно исследовал оптические иллюзии и преломление света. Однако хрустальный шар в руке Иисуса Христа на картине изображен нереалистично, поскольку объекты за фигурой не инвертированы.
Второй аргумент — Христос на полотне расположен строго анфас, хотя другим работам да Винчи присуща динамика, и персонажи его картин, как правило, изображены в сложных позах. «Спаситель мира» больше напоминает икону.
Четвертая причина относится к реставрации — картину восстанавливали и, предположительно, дополняли так часто, что в ней могло не остаться практически ничего от кисти да Винчи.
«Спаситель мира» ушел с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов 16 ноября. Изначальная цена лота составляла 100 миллионов. Сумма сделки оказалась рекордной для выставленного на аукцион произведения искусства.
В октябре сообщалось, что писатель Уолтер Айзексон объяснил необычные свойства шара в руке Христа на полотне да Винчи. По его словам, художник мог передать таким образом чудотворные качества Христа или просто решил, что реалистичное изображение предмета будет отвлекать внимание.
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