Экономика

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Украина наращивает импорт свинины

Украина наращивает импорт свинины
В начале ноября в Украине насчитывалось 6,7 млн. свиней, что на 8,9% меньше по сравнению с годом ранее.
Несмотря на то что сокращение поголовья коснулось в основном промышленного сектора, большинство свиней сконцентрировано на агропредприятиях, сообщает ассоциация «Свиноводы Украины».

Так, по сравнению с ноябрем 2016 года число промышленных свиней сократилось на 10%, или на 370 тыс. голов.

Между тем поголовье свиней на сельскохозяйственных предприятиях немного превышает их количество в частном секторе: 3,4 млн. голов против 3,2 млн. голов соответственно.

Следует заметить, что одним из важных факторов, способствующем сокращению количества свиней в хозяйствах населения, является распространение АЧС.

За десять месяцев 2017 года в Украине зафиксировали 131 вспышку АЧС, что на 44% больше случаев, чем годом ранее. При этом подавляющее большинство из них зафиксированы в частном секторе.

Сокращение поголовья свиней в стране привело к тому, что импорт свинины в октябре в четыре раза превысил экспорт. А всего за десять месяцев нынешнего года поставки свинины из-за рубежа достигли 4,1 тыс. тонн на  сумму 7,2 млн. долларов.

Основными поставщиками свинины в Украину из-за рубежа являются Германия, Нидерланды и Дания – оттуда поступает две трети импортированного мясного сырья.

Напомним, по итогам 2016 года украинский экспорт свиного сала рухнул на 98%. Если в 2015 году отечественные мясопроизводители экспортировали сала на сумму 7,74 млн. долларов, то в 2016-м удалось продать сала всего на 0,088 млн. долларов.

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