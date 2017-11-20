В Украине хотят отказаться от интернатов

Государство откажется от функции воспитывать детей, а будет помогать семьям.
В настоящее время в интернатах только 8% сирот, остальные имеют родителей.
Количество детей в интернатных учреждениях растет. В 2000 году их было 99 тысяч, сейчас – 106 тысяч. При этом число сирот сократилось с 40% до 8%, а количество детей из семей выросло с 60 до 92%.
Последствия интернатной системы:
- 20% выпускников интернатов имеют судимость;
- 14% занимаются проституцией;
- 10% на протяжении двух лет после выпуска заканчивают жизнь самоубийством;
- Только 10% нормально уживаются в обществе.
Вместо интернатов Украина будет строить новую систему. Согласно Национальной стратегии реформирования интернатных заведений до 2026 года в Украине не останется ни одного интерната. В них просто не будет потребности.
Вместо интерната появятся Центры социальной помощи семьям и детям. Там будут предоставлять услуги: социально-психологическая реабилитация, работа с родителями детей для возвращения ребенка в семью, социальная адаптация детей в общество, социальная профилактика, улучшение отношений в семье и другие.