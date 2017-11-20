В Украине хотят отказаться от интернатов

В Украине через девять лет не останется ни одного интерната. Это произойдет в результате реформы, которая направлена на то, чтобы избежать попадание детей в интернатные заведения.

20% выпускников интернатов имеют судимость;

14% занимаются проституцией;

10% на протяжении двух лет после выпуска заканчивают жизнь самоубийством;

Только 10% нормально уживаются в обществе.

Государство откажется от функции воспитывать детей, а будет помогать семьям.В настоящее время в интернатах только 8% сирот, остальные имеют родителей.Количество детей в интернатных учреждениях растет. В 2000 году их было 99 тысяч, сейчас – 106 тысяч. При этом число сирот сократилось с 40% до 8%, а количество детей из семей выросло с 60 до 92%.Вместо интернатов Украина будет строить новую систему. Согласно Национальной стратегии реформирования интернатных заведений до 2026 года в Украине не останется ни одного интерната. В них просто не будет потребности.Вместо интерната появятся Центры социальной помощи семьям и детям. Там будут предоставлять услуги: социально-психологическая реабилитация, работа с родителями детей для возвращения ребенка в семью, социальная адаптация детей в общество, социальная профилактика, улучшение отношений в семье и другие.