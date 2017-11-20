Названы продукты для идеального сна
20 ноября 2017 г.
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20 ноября 2017 г.
Издание рекомендует для лучшего сна употреблять в течение дня продукты, богатые магнием и триптофаном: дрожжевой экстракт, филе индейки, бананы, миндальный орех и овсяные хлопья.
Эти продукты, отмечает издание, также богаты триптофаном, который способствует высвобождению мелатонина (гормона сна).
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