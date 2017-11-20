Найден ген долголетия
20 ноября 2017 г.
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20 ноября 2017 г.
Специалисты провели генетический анализ среди представителей религиозной общины амишей, живущих в городе Берн (штат Индиана, США). Оказалось, что ДНК 43 человек несла в себе нефункциональную копию гена SERPINE1, который кодирует ингибитор-1 активатора плазминогена (PAI-1).
PAI-1 является белком, высокое содержание которых характерно для старых клеток. Для людей, гетерозиготных по мутировавшему SERPINE1, когда только одна из двух копий гена является дефектной, были характерны значительно длинные теломеры в клетках лейкоцитах, пониженные уровни инсулина в крови. Носители мутации реже болели диабетом, а также имели высокую продолжительность жизни.
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