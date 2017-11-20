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Как в Харькове обстоит дело с заболеваемостью гриппом

Как в Харькове обстоит дело с заболеваемостью гриппом
На прошлой неделе в Харьковской области гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 8 тыс. 408 человек.
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в числе заболевших - 5 тыс. 900 (70,2%) составляют дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболело на 199 человек больше, среди детей заболеваемость выросла на 7,1%. Госпитализированы 182 больных, в том числе - 114 детей.

Заболеваемость составляет 311,06 на 100 тыс. населения и не превышает эпидемический порог. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Изюме - 751,85, самый низкий - в Первомайском районе - 55,23 на 100 тыс. населения.

В Харькове заболело 5 тыс. 382 человека, заболеваемость - 376,32 на 100 тыс. населения. В частносит, заболело 3 тыс. 756 детей. По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших на 103 человека. Среди детей заболеваемость выросла на 2%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 104 больных с подозрением на грипп и ОРВИ вирусы гриппа не были обнаружены. В 46,1% больных выявлен вирус парагриппа, в 30,8% - РС-вирус и в 23,1% - аденовирус.

По состоянию на 20 ноября в области привито 4 тыс. 807 человек, что составляет 7,5% от количества запланированных лиц из групп риска.

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