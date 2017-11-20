Украина

  • 77
    •  / 

Генштаб отрегулировал порядок получения отпусков военными

Генштаб отрегулировал порядок получения отпусков военными
Начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко потребовал от командиров всех уровней соблюдать порядок предоставления отпусков по семейным обстоятельствам.
"Отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней предоставляются военнослужащим в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации (п. 17 ст. 10-1 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", - сказано в сообщении Юридической службы Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Юридическая служба ВСУ отмечает, что решение о предоставлении таких отпусков принимается на основании обоснованных рапортов военнослужащих.

Военные должны предоставить документы, подтверждающие необходимость в отпуске: копии справок или свидетельств о рождении, женитьбе, тяжелой болезни и т. д.

Согласно сообщению, командиры сами определяют продолжительность отпуска по семейным обстоятельствам.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей20 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3125.57 грн
100 USD 2649.91 грн
10 RUB 4.4437 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи