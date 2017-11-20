Генштаб отрегулировал порядок получения отпусков военными 20 ноября 2017 г. источник 0 0

Начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко потребовал от командиров всех уровней соблюдать порядок предоставления отпусков по семейным обстоятельствам.

"Отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней предоставляются военнослужащим в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации (п. 17 ст. 10-1 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", - сказано в сообщении Юридической службы Вооруженных Сил Украины в Facebook.



Юридическая служба ВСУ отмечает, что решение о предоставлении таких отпусков принимается на основании обоснованных рапортов военнослужащих.



Военные должны предоставить документы, подтверждающие необходимость в отпуске: копии справок или свидетельств о рождении, женитьбе, тяжелой болезни и т. д.



Согласно сообщению, командиры сами определяют продолжительность отпуска по семейным обстоятельствам.