НАПК проверило декларацию Арсена Авакова 20 ноября 2017 г. источник 0 0

Национальное агентство по предотвращению коррупции не обнаружило нарушений в электронной декларации министра внутренних дел Арсена Авакова за 2016 год.

Как говорится в решении НАПК, Аваков при составлении и подачи декларации выполнил требования закона "О предотвращении коррупции".



По результатам проверки уполномоченные лица НАПК установили достоверность задекларированных сведений в декларации. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.



При этом Государственная фискальная служба и Национальный антикоррупционный орган Италии не предоставили ответов на запрос НАПК.