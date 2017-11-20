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НАПК проверило декларацию Арсена Авакова

НАПК проверило декларацию Арсена Авакова
Национальное агентство по предотвращению коррупции не обнаружило нарушений в электронной декларации министра внутренних дел Арсена Авакова за 2016 год.
Как говорится в решении НАПК, Аваков при составлении и подачи декларации выполнил требования закона "О предотвращении коррупции".

По результатам проверки уполномоченные лица НАПК установили достоверность задекларированных сведений в декларации. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

При этом Государственная фискальная служба и Национальный антикоррупционный орган Италии не предоставили ответов на запрос НАПК.

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