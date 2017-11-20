Политика

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Курт Волкер и Владислав Сурков проведут еще одну встречу

Курт Волкер и Владислав Сурков проведут еще одну встречу
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков в декабре проведут очередную встречу, пишет российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный анонимный источник.
"Очередная встреча - последняя в этом году - запланирована в декабре и готовится предварительно в одной из стран Евросоюза", - сказал он.

Однако Сурков находится под санкциями Евросоюза и не может въезжать на его территорию.

На встрече продолжат обсуждать вопрос введения миротворцев на Донбасс.

"Вопросы обеспечения безопасности по-прежнему являются основным неурегулированным препятствием к реализации политического сценария. Тем не менее, участники переговоров инициируют различные подходы к внедрению общих принципов стабилизации обстановки: по-разному видят модальности присутствия контингента ООН в зоне конфликта, хотя и имеют единое видение целей миссии. Поэтому им предстоит привести позиции к компромиссному сценарию", - рассказал источник агентства.

Напомним, что Сурков и Волкер встречались 21 августа в Минске, а также дважды в Белграде - 7 октября и 13 ноября. На последней встречи они обсуждали текущее положение дел в дипломатической сфере касательно усилий по прекращению боевых действий на Донбассе, но не смогли прийти к единой позиции. Тем не менее, была договоренность продолжить поиск компромисса.

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