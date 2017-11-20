Харьков

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Знаменитый экс-мэр Нью-Йорка сфотографировался в Харькове с курткой Терминатора

Знаменитый экс-мэр Нью-Йорка сфотографировался в Харькове с курткой Терминатора
20 ноября с визитом в Харьков прибыл Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, видный деятель Республиканской партии США, ныне советник президента США. 
Он известен своими программами борьбы с преступностью, сокращения налогов и повышения уровня жизни. Как советник Дональда Трампа политик занимается вопросами кибербезопасности.



В беседе с представителями масс-медиа Джулиани заявил о том, что первые впечатления о Харькове и об отеле Premier Palace Hotel Kharkiv 5*, где он поселился, – отличные. В холле отеля советник Трампа обратил особое внимание на знаменитую «куртку Терминатора».

Как известно, Рудольф Джулиани поддерживает дружеские отношения с легендарным Арнольдом Шварценеггером.

«Вы знали, что это мой друг? Я был на этом фильме», - сказал он, фотографируясь с экспонатом.



Напомним, куртка в прошлом году была приобретена владельцем отеля Александром Ярославским за $350 тыс. на благотворительном аукционе по случаю 40-летия Владимира Кличко, которому Шварценеггер специально для этой цели предоставил также по дружбе лот из культового блокбастера.

О самом же Premier Palace Hotel Kharkiv 5*, в свое время возведенном в рамках подготовки города к проведению матчей Евро-2012, Рудольф Джулиани отозвался в превосходных степенях.

Дальнейшей программой пребывания политика предусматривает встречи с представителями местной власти и участие в совещании «Харьков: безопасность и порядок».

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