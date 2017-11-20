Как подготовить велосипед к зиме 20 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Зима — еще не повод отказаться от велопрогулок и пересесть с велосипеда на общественный транспорт. Стоит только переобуть своего двухколесного друга в зимние покрышки.

Условно покрышки можно разделить на четыре категории: кроссовые полуслики, грязевые покрышки, шипованные в два ряда и шипованные в четыре ряда.



Подбирать покрышки нужно исходя из того, как вы собираетесь использовать велосипед в зимнее время: будут это поездки на работу и с работы либо однодневные выезды за город, велопоходы, регулярные «покатушки» по пересеченной местности. Опять же нужно учитывать и характер дорожного покрытия: снег, лед, асфальт.



Кроссовые полуслики позволят вполне комфортно чувствовать себя зимой в городских условиях, когда большинство дорог прогревается автомобилями и крайне редки случаи обледенения. Собственно, сцепления таких покрышек будет достаточно, чтобы сохранить легкость разгона на мокром асфальте и также добиться приемлемой проходимости по городской грязи и мокрому или свежему снегу.



Грязевая резина как нельзя лучше подойдет для однодневных выездов за город. В отличие от городских условий, за городом нет таких резких перепадов температур и обледенения там встречаются редко, пожалуй, за исключением поверхностей замерзших водоемов и раскатанных детьми катков и горок. В основном придется преодолевать плотный или рыхлый снег. Грязевые покрышки благодаря редким и высоким зацепам смогут обеспечить достойное сцепление в таких условиях – так снег не будет забивать протектор покрышки, а высота зацепов позволит надежно вгрызаться в толщу снега или промерзшей почвы.



Если же речь идет о серьезных велопоходах, где на пути туриста будет и снег, и наст, и лед — то самым правильным решением будут шипованные покрышки со структурой зацепов -- как на грязевых. То есть тоже с редким и высоким протектором, но оборудованные металлическими шипами, способными удержать даже на абсолютно гладком льду замерзшего озера или раскатанного детьми катка.



Встречаются также и городские шипованные покрышки, по сути — шипованные полуслики, позволяющие комфортно чувствовать себя зимой в городе, где асфальт часто перемежается льдом и плотным снегом.



Шипованные покрышки, в отличие от нешипованных, необходимо обкатывать. Это относится как к велосипедной резине, так и к автомобильной. Производители, как правило, рекомендуют приблизительно 50-100 км проехать по дороге с плотным покрытием при пониженном давлении в камерах. Это позволит шипам контактировать с дорожным покрытием и занять правильное положение в покрышке. Дабы не лишиться шипов в период прикатки, избегайте резкого торможения. Только аккуратное торможение будет гарантией того, что шипы займут свои гнезда в покрышке должным образом, а коленки велосипедиста останутся целы. Вообще, потеря нескольких шипов за период эксплуатации — это нормальное явление и серьезно не сказывается на рабочих характеристиках покрышки.