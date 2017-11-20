Советы от ВХ

  • 52
    •  / 

Как подготовить велосипед к зиме

Как подготовить велосипед к зиме
Зима — еще не повод отказаться от велопрогулок и пересесть с велосипеда на общественный транспорт. Стоит только переобуть своего двухколесного друга в зимние покрышки.
Условно покрышки можно разделить на четыре  категории: кроссовые полуслики, грязевые покрышки, шипованные в два ряда и шипованные в четыре ряда.

Подбирать покрышки нужно исходя из того, как вы собираетесь использовать велосипед в зимнее время: будут это  поездки на работу и с работы либо однодневные выезды за город, велопоходы, регулярные «покатушки» по пересеченной местности. Опять же нужно учитывать и характер дорожного покрытия: снег, лед, асфальт.

Кроссовые полуслики позволят вполне комфортно чувствовать себя зимой в городских условиях, когда большинство дорог прогревается автомобилями и крайне редки случаи обледенения. Собственно, сцепления таких покрышек  будет достаточно, чтобы сохранить легкость разгона на мокром асфальте и также добиться приемлемой проходимости по городской грязи и мокрому или свежему снегу.

Грязевая резина как нельзя лучше подойдет для однодневных выездов за город. В отличие от городских условий, за городом нет таких резких перепадов температур и обледенения там встречаются редко, пожалуй, за исключением поверхностей замерзших водоемов и раскатанных детьми катков и горок. В основном придется преодолевать плотный или рыхлый снег. Грязевые покрышки благодаря редким и высоким зацепам смогут обеспечить  достойное сцепление в таких условиях – так снег не будет забивать протектор покрышки, а высота зацепов позволит надежно вгрызаться в толщу снега или промерзшей почвы.

Если же речь идет о серьезных велопоходах, где на пути туриста будет и снег, и наст, и лед — то самым правильным решением будут шипованные покрышки со структурой зацепов -- как на грязевых. То есть тоже с редким и высоким протектором, но оборудованные металлическими шипами, способными удержать даже на абсолютно гладком льду замерзшего озера или раскатанного детьми катка.

Встречаются также и городские шипованные покрышки, по сути — шипованные полуслики, позволяющие комфортно чувствовать себя зимой в городе, где асфальт часто перемежается льдом и плотным снегом.

Шипованные покрышки, в отличие от нешипованных, необходимо обкатывать. Это относится как к велосипедной резине, так и к автомобильной. Производители, как правило, рекомендуют приблизительно 50-100 км проехать по дороге с плотным покрытием при пониженном давлении в камерах. Это позволит  шипам контактировать с дорожным покрытием и занять правильное положение в покрышке. Дабы не лишиться шипов в период прикатки, избегайте резкого торможения. Только аккуратное торможение будет гарантией того, что шипы займут свои гнезда в покрышке должным образом, а коленки велосипедиста останутся целы. Вообще, потеря нескольких шипов за период эксплуатации — это нормальное явление и серьезно не сказывается на рабочих характеристиках покрышки.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей20 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3125.57 грн
100 USD 2649.91 грн
10 RUB 4.4437 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи