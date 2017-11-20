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«Металлист 1925» сыграл вничью с аутсайдером

«Металлист 1925» сыграл вничью с аутсайдером
В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге харьковский «Металлист 1925» сыграл в гостях вничью с одним из аутсайдеров группы Б – «Ингульцом-2» из села Петрово Кировоградской области.
Игра, проходившая в селе Владимировка, не изобиловала острыми ситуациями как у тех, так и у других ворот. За весь матч команды смогли создать лишь по одному по-настоящему острому эпизоду во втором тайме. На 71-й минуте лучший бомбардир первенства и «Металлиста 1925» Сергей Давыдов пробивал с двух метров по воротам Максима Гуридова, но голкипер «Ингульца-2» этот удар парировал. А уже в компенсированное время вратарь харьковчан Даниил Каневцев спас свои ворота после удара Андрея Глобы.

– Готовились к тяжелой игре, понимали, что будет много игроков из первой команды «Ингульца» (она выступает в первой лиге. – Примеч. ред.). Не зря они переносили свой тур, готовились под руководством тренера первой команды. С другой стороны, проверили себя на фоне хорошей команды первой лиги, почувствовали, что это такое. Выдержали, не сплоховали, имели моменты и могли выиграть. Поблагодарил ребят за полную самоотдачу, не все получалось - это да. Конец сезона немного смазали, с «Николаевом» потеряли очки, а сегодня добыли один балл, хотя могли и три. Я считаю, что результат положительный, болельщики должны быть довольны, меня сегодня порадовало качество игры против перволиговой команды. У нас были моменты, играли правильно, это самый положительный аспект, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлиста 1925» Александр Иванов.

Что касается планов на «зимние каникулы», то во второй половине декабря тренер обещает игрокам так называемый втягивающий сбор.

– Надо будет поиграть в футбол, подвигаться. На праздники отпускаем ребят домой, а окончательно соберемся 15 января – тогда уже начнется серьезная подготовка. Точно не знаю, где именно – наверное, на базе в Высоком. Там есть тренажерный зал, поле с искусственным покрытием. До 31 марта еще много времени, будем играть контрольные игры, просматривать потенциальных новичков, а также выполнять текущую работу, – сообщил Александр Иванов.

Согласно регламенту чемпионата, заключительный третий круг начнется в последнюю субботу марта 2018 года. Команды, которые по итогам двух кругов вошли в первую шестерку, сыграют по шесть матчей дома и по пять в гостях. Уже известен календарь третьего круга. Матч 23-го тура «Металлист 1925» сыграет дома с тем же «Ингульцом-2».

А в следующем, 24-м туре, харьковчане отправятся в Днепр в гости к лидеру – местному СК «Днепр-1». Обыграв в Горностаевке Херсонской области местную команду «Мир» - 4:1, «Днепр-1» набрал в 22 встречах 53 очка и завершил второй круг в качестве единоличного лидера нашей группы. Идущий вторым «Металлист 1925» отстает от него на два очка. А вот расположившийся за ними следом другой днепровский клуб «Днепр» подопечные Александра Иванова опережают на девять очков.

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