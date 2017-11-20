Харьков

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По центру Харькова не будут ходить трамваи

По центру Харькова не будут ходить трамваи
Движение транспорта по проспекту Московскому, на участке от площади Конституции до переулка Короленко по полосе движения в сторону площади, будет запрещено с 21 ноября по 7 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с реконструкцией Московского проспекта.

Также с 21 ноября по 7 декабря будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Защитников Украины до пл. Конституции, пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Конституции до ул. Университетской. На этот период трамвай №5 и 6 будут курсировать следующим образом:

№5: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - ул. Морозова - ул. Московский - пл. Защитников Украины -ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.

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