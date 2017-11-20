В ЕС создадут новую систему регистрации въезда в Шенген по визам для граждан третьих стран 20 ноября 2017 г. источник 0 0

Совет Европейского Союза принял решение о введении в эксплуатацию до 2020 года новой системы регистрации въезда-выезда граждан третьих стран, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны с визами.

Представитель Европейской комиссии Наташа Бертау пояснила, что новая система будет применена к путешествующим в Шенгенскую зону с визами граждан, которые не являются членами ЕС.



«Комиссия приветствует важное решение относительно системы, регистрирующей въезд и выезд граждан стран - нечленов ЕС. Она модернизирует систему контроля над внешними границами ЕС и, что самое важное, будет фиксировать въезжающих и выезжающих из ЕС, и когда, и поможет нам определять, соответствовало ли разрешенному периоду время пребывания на территории Шенгенской зоны», - сказала она.



По словам Бертау, также нововведение позволит пограничникам через новую электронную систему проверять, получали ли граждане отказ на въезд.



В сообщении Совета ЕС отмечается, что введение новой системы направлено на укрепление борьбы с терроризмом.



В частности, система въезда-выезда поможет уменьшить задержки проверки границ и улучшить качество проверок на границах путем автоматического расчета разрешенного пребывания каждого пассажира, обеспечить систематическую и надежную идентификацию превышение времени пребывания в ЕС, усилить внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом путем предоставления правоохранительным органам доступа к записям истории путешествий.



Документ должен быть подписан Советом ЕС и Европейским парламентом и обнародован в Официальном журнале, после чего через 20 дней он вступит в силу.



Система должна быть создана и введена в эксплуатацию до 2020 года.