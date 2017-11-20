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В ЕС создадут новую систему регистрации въезда в Шенген по визам для граждан третьих стран

В ЕС создадут новую систему регистрации въезда в Шенген по визам для граждан третьих стран
Совет Европейского Союза принял решение о введении в эксплуатацию до 2020 года новой системы регистрации въезда-выезда граждан третьих стран, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны с визами.
Представитель Европейской комиссии Наташа Бертау пояснила, что новая система будет применена к путешествующим в Шенгенскую зону с визами граждан, которые не являются членами ЕС.

«Комиссия приветствует важное решение относительно системы, регистрирующей въезд и выезд граждан стран - нечленов ЕС. Она модернизирует систему контроля над внешними границами ЕС и, что самое важное, будет фиксировать въезжающих и выезжающих из ЕС, и когда, и поможет нам определять, соответствовало ли разрешенному периоду время пребывания на территории Шенгенской зоны», - сказала она.

По словам Бертау, также нововведение позволит пограничникам через новую электронную систему проверять, получали ли граждане отказ на въезд.

В сообщении Совета ЕС отмечается, что введение новой системы направлено на укрепление борьбы с терроризмом.

В частности, система въезда-выезда поможет уменьшить задержки проверки границ и улучшить качество проверок на границах путем автоматического расчета разрешенного пребывания каждого пассажира, обеспечить систематическую и надежную идентификацию превышение времени пребывания в ЕС, усилить внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом путем предоставления правоохранительным органам доступа к записям истории путешествий.

Документ должен быть подписан Советом ЕС и Европейским парламентом и обнародован в Официальном журнале, после чего через 20 дней он вступит в силу.

Система должна быть создана и введена в эксплуатацию до 2020 года.

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