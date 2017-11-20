Харьковская футбольная команда разгромила соперника со счетом 22:0 20 ноября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В перенесенном матче восьмого тура чемпионата страны по футболу в женской высшей лиге действующий чемпион харьковский «Жилстрой-2» побил рекорд результативности всех украинских чемпионатов, разгромив аутсайдера – столичный «Атекс-СДЮШОР-16» со счетом 22:0.

Игра должна была пройти в Харькове, но по взаимному согласию команд была перенесена в Киев из-за невозможности киевлянок по причине финансовых сложностей приехать в Харьков. Кстати, Комитет женского футбола ФФУ принял решение, что игра второго круга между этими командами в рамках 17-го тура состоится весной будущего года в Харькове.



Героем матча в Киеве стала капитан «Жилстроя-2» Яна Калинина, которая забила в ворота Галины Суриной семь мячей. Четыре раза Яна отличилась в первом тайме – на 6-й, 24-й, 25-й и 26-й минутах и еще трижды после перерыва – на 57-й, 61-й и 86-й. Четыре мяча в ворота киевлянок забила Вероника Андрухив (на 28-й, 34-й, 41-й и 88-й), по два – Анастасия Скорынина (на 17-й и 43-й), Татьяна Рыжова (на 36-й и 65-й), Ирина Василюк (на 48-й и 90+1-й) и Роксолана Кравчук (на 70-й и 78-й), по одному – Виктория Головач (на 12-й), Алена Ходырева (на 45-й) и Любовь Мохнач (на 69-й).



После первого круга лидирует харьковский «Жилстрой-1», у которого в девяти матчах максимальное количество очков – 27. На три очка от землячек отстает занимающий вторую позицию «Жилстрой-2», на третьем месте – черниговская «Легенда-ШВСМ» (17 очков). Игры второго круга пройдут весной будущего года.