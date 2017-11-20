В украинских поездах собираются продавать книги 20 ноября 2017 г. источник 0 0

До конца 2017 года государственная компания "Укрзализныця" планирует начать продажу книг в своих поездах.

Как рассказал в интервью ЭП и. о. главы компании Евгений Кравцов, в компании существует большая программа внедрения новых сервисов по обслуживанию.



"Первое направление связано с питанием. Это уже работает. Второе направление - ланч-боксы, которые мы уже объявили и планируем запустить в течение месяца, - сказал Кравцов. - Следующее направление - до конца 2017 года планируем внедрить продажу книг. Еще один вопрос - мультимедийное обеспечение вагонов и поездов. Планируем в течение полугода ввести программу лояльности по всей сети УЗ".



Напомним, в украинских поездах ночной категории в ноябре ввели сервис полноценного питания, пассажирам среди прочего предлагают первые блюда, сэндвичи, снеки и десерты.