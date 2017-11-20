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Трагедия на Сумской: адвокат рассказала о самочувствии Елены Зайцевой

Трагедия на Сумской: адвокат рассказала о самочувствии Елены Зайцевой
Адвокат главного фигуранта дела о резонансном ДТП в Харькове Елены Зайцевой Юлия Козырь рассказала, как пребывание в СИЗО сказалось на здоровье ее подзащитной.
По ее словам, Зайцева чувствует себя плохо, у нее головные боли – результат первой, очень серьезной ДТП в 2007 году.

"Она ежегодно проходит обследование и лечение, принимает различные обезболивающие препараты. Она также получила травму во время этого ДТП 18 октября, но так и не была обследована должным образом. Конечно, в СИЗО ее осматривает врач, но там нет ни оборудования специального, ни томографа", - сказала Козырь.

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Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

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20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву.

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