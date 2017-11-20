Какой должна быть настоящая вышиванка

«Слобожанщина – это эдакая украинская Америка»

До наших дней сохранились три ключевых обряда

Белое платье на свадьбу надевали лишь сироты

Как угадывали, кто следующей выйдет замуж

Красно-черные узоры не присущи традиционной культуре

Личное дело

Светлана Петровна Коновалова родилась 6 июня 1989 года в Харькове. В 2012 году окончила философский факультет Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

С 2012 по 2016 год работала ведущим методистом Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства, специализируясь на исследовании традиционной культуры Слободской Украины. В 2016 – 2017 годах – стипендиат программы им. Лейна Киркланда Польско-американского фонда cвободы. С 2017 года – заведующая лабораторией исследований нематериального культурного наследия Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства.

Увлекается музыкой, литературой, любит путешествовать. родилась 6 июня 1989 года в Харькове. В 2012 году окончила философский факультет Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.С 2012 по 2016 год работала ведущим методистом Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства, специализируясь на исследовании традиционной культуры Слободской Украины. В 2016 – 2017 годах – стипендиат программы им. Лейна Киркланда Польско-американского фонда cвободы. С 2017 года – заведующая лабораторией исследований нематериального культурного наследия Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства.Увлекается музыкой, литературой, любит путешествовать.

— Здравствуйте, меня зовут Ирина. Сейчас на пике популярности возвращение к украинским традициям. Светлана Петровна, а какими же традициями славится Слобожанщина?— На самом деле часто можно слышать, что Слобожанщина – это эдакая украинская Америка. Поскольку регион наш — с переселенческой культурой. Сюда около трехсот лет назад начали съезжаться люди со всех концов. Часто это были авантюристы, творческие люди, которые несли с собой свою культуру.В разных регионах Украины много общего в традиционной культуре, но Слобожанщина все же отличается объединением разных, часто несовместимых элементов. Это касается и одежды, и по-своему уникальной музыкальной традиции, разных ремесел, искусства и т. д.Нам сейчас даже сложно представить, насколько интересной и разнообразной может быть традиционная культура – люди были творцами традиций с утра до вечера. Женщина в каждом доме могла ткать полотно, а для этого нужно было сначала вырастить коноплю (у нас одежду обычно изготавливали из конопли), обработать, выкроить, сшить. Она могла вышивать сорочки, это колоссальная работа, и не любая женщина сегодня способна на это. Точно также готовились к праздникам. Допустим, перед Пасхой каждая хозяйка занималась магической работой – расписывала писанки, пекла куличи, готовила праздничные блюда, которые сегодня мы можем видеть разве что в аутентичных ресторанах. То же можно сказать и о мужчинах – практически каждый был и плотником, и столяром, и кожухи изготавливал и тому подобное.— Светлана Петровна, добрый день. Меня зовут Иванна. Интересно, какое значение имели традиции в разные времена года?— Человек традиционной аграрной культуры жил в рамках годового цикла, когда весной сеяли зерно, осенью его собирали, зиму тоже надо было как-то пережить, потому что стояли холода. Чтобы как-то облегчить себе жизнь, люди придумывали разнообразные обряды. Это считалось абсолютно необходимым и естественным занятием.В принципе в каждой культуре можно выделить четыре точки, связанные с летним и зимним солнцестоянием, а также с осенним и весенним равноденствием. Кстати, всем известный праздник Ивана Купала привязан к дате самого длинного дня и самой короткой ночи. Также праздновали и Масленицу, потому что это считалось началом весны, когда день начинал расти. И вот так можно найти несколько точек, на которые люди ориентировались, выстраивая свою жизнь, свой календарь, старались свою практику как-то привязывать к знаковым датам.— Добрый день! Михаил Степанович беспокоит. Светлана Петровна, а какие слобожанские традиции не потеряли актуальности и сегодня?— Безусловно, традиции за один день не исчезают. Нельзя сказать, что сто лет назад что-то было, а сейчас резко пропало. Что-то переходит в иные формы, что-то действительно постепенно исчезает под влиянием урбанизации, индустриализации. Но в целом, особенно в селах, люди стараются придерживаться традиций.Тут я бы, наверное, обратила внимание на праздники семейного цикла – в любые времена, при любых режимах люди рождались, женились, умирали. И именно эти три ключевых обряда сохранились до наших дней достаточно хорошо. Взять, например, современную свадьбу – на каждой есть каравай. Множество свадеб начинается с выкупа молодой, обсыпания ее деньгами, зерном. И все это имеет свои корни в нашей традиционной культуре. Конечно, обряды упрощаются, но они продолжают существовать.— Светлана Петровна, здравствуйте. Инна меня зовут. Имеют ли обряды какой-то мифологический, мистический подтекст?— Сейчас считается, что обряды — это способ украсить праздник, знаковую для нас дату или просто сделать эффектное фото в красивой одежде, а потом написать об этом в «Фейбуке». Тогда как люди традиционного общества делали те или иные вещи потому, что считали их необходимыми, такими, без которых обойтись невозможно.Например, свадьба — это обряд перехода. Считалось, что человек, который проходит этот обряд, изменяется кардинально. И девушка до свадьбы и после – это два разных человека. Именно поэтому на свадьбе женщина надевала платок – она уже не могла показывать свои волосы, заплетать косы, посещать вечеринки. У нее начиналась совершенно другая жизнь.Обряды старались пройти максимально правильно, максимально корректно. Ведь если что-то пойдет не так – это может повлиять на всю последующую жизнь и непосредственно на участников обряда и, что интересно, даже на все общество. Например, такая пикантная тема. Очень часто спрашивают: «А правда, что на свадьбе проверяли, была ли девушка честной?» Да, действительно проверяли. Существовал специальный обряд, который назывался комора, — это то, что сейчас называют обрядом первой брачной ночи. Если новобрачная соврала и не созналась будущей свекрови и общественности в своей нечестности — впоследствии это могло иметь негативные последствия. Например, мог напасть мор на скот, могло не быть урожая. Поэтому раньше очень тщательно следили за выполнением этих, как нам кажется, бессмысленных и ненужных обрядовых элементов.— Но это старинные страшилки или действительно можно было навлечь целую массу проблем на свою семью, если не соблюсти обряд?— Ну, современным людям, которые привыкли ориентироваться на научные данные, конечно, это кажется бессмысленным. Но если мы попробуем посмотреть на мир глазами людей, которые в это верят, то уже не так и смешно. Кто знает, как они это себе представляли…— Светлана Петровна, добрый день. Меня зовут Богдана. Решили сыграть свадьбу в национальных традициях. Расскажите подробнее об особенностях слобожанского свадебного наряда.— Хочу отметить, что до 28 ноября у девушек еще есть шанс выйти замуж. А потом начинается Филипповский пост. Была даже такая присказка: «Пилип не до всіх прилип». В пост свадьбы не играли – запрещала церковь, поэтому все старались пожениться до этой даты. А кому не удалось — вынуждены были сидеть и думать, что же делать дальше. И для таких людей существовал целый спектр обрядов, например на праздник Катерины, которая считалась покровительницей девушек. Можно было сломать веточку вишни, поставить в воду и ждать. Если до Рождества или Нового года веточка зацветет – то у девушки есть шанс выйти замуж в следующем году.Что касается свадебных нарядов, то в принципе на свадьбу надевали все самое лучшее. Обязательно свадебный венок и кролевецкий рушник, которым молодая подпоясывалась, – это был символ невесты. Обязательно нужно было надеть бусы, дукач – традиционное украинское украшение в виде большой медалеподобной монеты. А если девушка была бедной и не имела достаточного количества украшений, то ходила по соседям и просила — шея невесты никогда не должна была быть голой.— То есть никакого белого свадебного платья?— Белый цвет, наоборот, в некоторых местностях считался цветом сироты. И девушка-сирота не могла позволить себе надеть красные ленты. Свадебный венок тоже обязательно был белым.— А какие свадебные атрибуты присутствовали в прежние времена?— Атрибутов было очень-очень много. И один из них сохранился до нашего времени – свадебный каравай. Без него, конечно, свадьба не была свадьбой. Пекли каравай заранее. Для этого приглашали специальных женщин – каравайниц. Это обязательно должны были быть замужние женщины, счастливые в семейной жизни, имеющие много детей, хорошего мужа. Ни в коем случае — не вдовы и, конечно, не разведенные. Считалось, что женщина, выпекая каравай, передавала свою судьбу невесте. Поэтому было страшной приметой, если каравай не поднимется.Кстати, сегодня становится все более популярным такой свадебный атрибут, как гильце. Это такое деревцо – клен или сосна, в разных местностях по-разному, — чем-то похожее на новогоднюю елку. На дівоч-вечір (аналог нынешним девичникам) его украшали ленточками, орехами, монетками, цветочками из бумаги. Потом это деревце тоже становилось участником свадебного обряда. Его носили с собой, затем молодая отрывала от него веточки и раздавала своим подружкам, как пожелание выйти замуж следующими.Была еще одна сентиментальная традиция, когда из рода жениха выбиралась маленькая девочка – так называемая светилка. Ей давали небольшой букетик со свечкой, и она с ним ходила и светила той свечкой. Потом букетик хранился в доме молодых.— Сегодня существует традиция, когда невеста бросает букет. Девушка, которая его поймает, следующей выйдет замуж. Украинская ли это традиция и характерна ли она для Слобожанщины?— Это традиция заимствованная. Поскольку у слобожанской невесты букета как такового вообще не было. Как я уже сказала, атрибут, похожий на свадебный букет, носила младшая сестра или племянница молодого. Но, безусловно, и на Слобожанщине девушки пытались угадать, кто же будет следующей. Для этого существовали другие традиции. Допустим, могли раздаваться те же веточки с «гильця» -- как символ. А в некоторых местностях была традиция, когда клали подушку и на нее садились по очереди девчата. Та, что умостилась первой, — следующей выйдет замуж. И конечно, каждая стремилась выйти замуж. Потому что в традиционной культуре не выйти замуж – это было горе. Есть такая пословица: «Покрова – зареве дівка, як корова». Хотя, с нашей точки зрения, это звучит уже довольно странно…— Здравствуйте. Меня зовут Галина Сергеевна. Светлана Петровна, расскажите, как выглядела настоящая слобожанская вышиванка.— Собственно, слово «вышиванка» — более позднее и относится больше к светской культуре. На Слобожанщине такого слова вообще не было. Говорили просто вышиваная сорочка. И выглядела она достаточно интересно с точки зрения современного человека.Женская сорочка обязательно была длинной — доставала до косточек, потому что в первую очередь выполняла функции нательного белья. И, собственно, весь этот функционал отображался в крое. Она была широкой – что было продиктовано технологией производства. Поскольку использовалось домотканное полотно шириной 50 см, то сорочка складывалась из трех полотен и была в окружности в среднем 150 см. Современные женщины, видя такую аутентичную сорочку, говорят, что она слишком длинная и широкая – мол, нет ли поменьше. Тем не менее в традиционной культуре было все продумано. Во-первых, старались экономить ткань, а во-вторых — думали о будущем девушки. Она нашивала себе сорочек перед тем, как выйти замуж. В приданом могло быть до 20 штук, и тогда считалось, что девушка работящая, если меньше – с ней явно что-то не так. И потом эти сорочки она носила чуть ли не всю жизнь. Поэтому изменения в фигуре во время беременности, кормления по другим причинам на одежде не отражались. Сорочки должны были жить вместе с женщиной, определенным образом трансформироваться и отвечать ее новым потребностям.— А какие-то особенности в орнаменте были? Что отличало слобожанскую сорочку от других регионов Украины?— Особенности, конечно есть. Но проследить их сейчас достаточно сложно, поскольку все-таки Слобожанщина – это регион, где в начале ХХ столетия традиционный костюм начал выходить из употребления, в сельскую среду начала проникать городская мода. К нашему времени аутентичных сорочек сохранилось не так уж и много. К тому же, говоря о Слобожанщине, нужно понимать, что каждый район, а то и каждое село могли иметь свои особенности. В некоторых районах, насколько мне известно, это был растительно-геометрический орнамент, очень интересный.Есть история одной сорочки, найденной в экспедиции, – она хранится в частной коллекции харьковского этнографа. На сорочке изображено геометрическое дерево в виде вышитых дырочек, которые составляют орнамент. И вот кто-то заинтересовался сорочкой и решил посчитать, сколько же там дырочек. Было сделано неимоверно интересное открытие – в орнаменте зашифрован годовой календарь. Там есть четыре ветви — времена года, от них отходят меньшие веточки, которых в сумме 12, то есть 12 месяцев. А каждая дырочка – это каждый день.Дело в том, что традиционная культура не была однородной на большой территории. И сказать однозначно, что это слобожанская традиция, а это – соседняя полтавская, довольно сложно. Кстати, многие профессиональные и начинающие этнографы грешат тем, что пытаются найти нечто, характерное именно для нашего региона. Но это достаточно сложно. Вариаций одного и того же элемента может быть очень много, и все они объединялись, существовали в одно и то же время…— Говорят, что украинский орнамент и символика имеют мистическое значение. Это действительно так? И можно ли это проследить именно в слобожанском орнаменте?— Лично я к этому вопросу отношусь скептически. Экспедиционные записи, которые имели место где-то с начала ХХ столетия, уже не фиксировали, чтобы люди, которые эти сорочки изготавливали и носили, указывали на то, что какой-то элемент имеет обереговое значение. Во многом это просто интерпретация современных людей.Кстати, не все знают, что известные красно-черные узоры вовсе не присущи традиционной культуре. Их часто называют «мыльными орнаментами». В свое время одна известная косметическая фирма начала изготавливать мыло. Чтобы повысить его популярность, на обертке начали изображать простые узоры, которые было легко перенести на ткань. Это были яркие красные цветы с черными листьями. Орнамент быстро разошелся по Украине, и его можно найти в каждом регионе.Традиционная же вышиванка, в частности для Слобожанщины – вышивка белым по белому. Это сложные техники. По моим подсчетам, в Украине около 300 разнообразных техник, которые использовались в вышивании. И все-таки это больше геометрический орнамент.